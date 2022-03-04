Кто поддерживает рашизм и что их ждет?

С первого же часа войны стало понятно, кто из российских лидеров мнений поддерживает рашизм — деструктивную идеологию, которая поддерживает идеи геноцида и попирает права человека. Все они — циничные прихвостни Кремля, которые сеют пропаганду и ненависть. Они против свободы, человеческого достоинства и суверенитета других стран. Они рады войне, разрушениям и смертям украинских детей.

Посмотрите внимательно на эти лица, и вы не увидите в них ничего человеческого. Они знают, что прямо сейчас в Украине гибнут люди от российских ракет, и они это празднуют.

Гражданские рашисты виновны не менее генералов

Хоть эти рашисты и не военные, они несут такую же ответственность за войну в Украине, что и каждый из российских солдат, офицеров и политиков вплоть до Путина. Они сеют пропаганду и зомбируют жителей России и весь мир своими опасными идеями о русском мире ценой геноцида других народов. Они говорят, что война — это мир, формируя информационный пузырь, в котором могут существовать только безмолвные рабы путинского режима.

Что ждет рашистов?

Последователи рашизма обречены на криминальную ответственность, финансовый крах и смерть. Мировые лидеры, международные организации и вся Украина сделают все возможное, чтобы поддержка рашизма стала на одну ступень с отрицанием Холокоста. Те, кого не убьют в Украине и не посадят в тюрьму в других странах, будут жить в новой Северной Корее — России после санкций — где они будут подыхать без лекарств и еды в одичавшем от бедности обществе.

СПИСОК РАШИСТОВ