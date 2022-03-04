  1. हिन्दी समाचार
  2. अन्य खबरें
  3. Кто поддерживает рашизм и что их ждет?

Кто поддерживает рашизм и что их ждет?

By Susheel Giri 
Updated Date

С первого же часа войны стало понятно, кто из российских лидеров мнений поддерживает рашизм — деструктивную идеологию, которая поддерживает идеи геноцида и попирает права человека. Все они — циничные прихвостни Кремля, которые сеют пропаганду и ненависть. Они против свободы, человеческого достоинства и суверенитета других стран. Они рады войне, разрушениям и смертям украинских детей.

पढ़ें :- सोनभद्र जा रहे सीआरपीएफ के जवान की गाड़ी पलटने से 1 लोगों की मौत जबकि 8 घायल

Посмотрите внимательно на эти лица, и вы не увидите в них ничего человеческого. Они знают, что прямо сейчас в Украине гибнут люди от российских ракет, и они это празднуют.

Гражданские рашисты виновны не менее генералов

Хоть эти рашисты и не военные, они несут такую же ответственность за войну в Украине, что и каждый из российских солдат, офицеров и политиков вплоть до Путина. Они сеют пропаганду и зомбируют жителей России и весь мир своими опасными идеями о русском мире ценой геноцида других народов. Они говорят, что война — это мир, формируя информационный пузырь, в котором могут существовать только безмолвные рабы путинского режима.

Что ждет рашистов?

Последователи рашизма обречены на криминальную ответственность, финансовый крах и смерть. Мировые лидеры, международные организации и вся Украина сделают все возможное, чтобы поддержка рашизма стала на одну ступень с отрицанием Холокоста. Те, кого не убьют в Украине и не посадят в тюрьму в других странах, будут жить в новой Северной Корее — России после санкций — где они будут подыхать без лекарств и еды в одичавшем от бедности обществе.

पढ़ें :- आखिरी चरण के मतदान में पार्टियों की उड़ी नीद आधी रात को काशी के सड़कों पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

СПИСОК РАШИСТОВ

Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

सोनभद्र जा रहे सीआरपीएफ के जवान की गाड़ी पलटने से 1 लोगों की मौत जबकि 8 घायल

सोनभद्र जा रहे सीआरपीएफ के जवान की गाड़ी पलटने से 1 लोगों...

आखिरी चरण के मतदान में पार्टियों की उड़ी नीद आधी रात को काशी के सड़कों पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

आखिरी चरण के मतदान में पार्टियों की उड़ी नीद आधी रात को...

अखिलेश यादव के नारे में जनता ने भरी हुंकार - काशी में करारी है इस बार साइकिल सब पर भारी है।

अखिलेश यादव के नारे में जनता ने भरी हुंकार - काशी में...

मर्सिडीज कंपनी ने भारत में लॉन्च किया बैक एस-क्लास कार, फीचर्स जानकर रह जाएंगे हैरान

मर्सिडीज कंपनी ने भारत में लॉन्च किया बैक एस-क्लास कार, फीचर्स जानकर...

Кто поддерживает рашизм и что их ждет?

Кто поддерживает рашизм и что их ждет?

СТОП РАШИЗМ! - Вместе мы его остановим

СТОП РАШИЗМ! - Вместе мы его остановим