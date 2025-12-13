  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा खारिज, थाईलैंड और कंबोडियो के बीच युद्ध जारी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा खारिज, थाईलैंड और कंबोडियो के बीच युद्ध जारी

थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नविराकुल ने कहा है कि कंबोडिया के खिलाफ सैन्य अभियान जारी रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले दावा किया था कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच युद्धविराम हो गया है। शनिवार सुबह एक फेसबुक पोस्ट में, अनुतिन ने कहा कि थाईलैंड तब तक सैन्य कार्रवाई जारी रखेगा जब तक उसके क्षेत्र और नागरिकों पर खतरा खत्म नहीं हो जाता। थाईलैंड तब तक सैन्य कार्रवाई करता रहेगा जब तक हमें अपनी ज़मीन और लोगों को कोई और नुकसान और खतरा महसूस नहीं होता।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नविराकुल (Thailand’s Prime Minister Anutin Charnvirakul) ने कहा है कि कंबोडिया के खिलाफ सैन्य अभियान जारी रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) ने पहले दावा किया था कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच युद्धविराम हो गया है। शनिवार सुबह एक फेसबुक पोस्ट में, अनुतिन ने कहा कि थाईलैंड तब तक सैन्य कार्रवाई जारी रखेगा जब तक उसके क्षेत्र और नागरिकों पर खतरा खत्म नहीं हो जाता। थाईलैंड तब तक सैन्य कार्रवाई करता रहेगा जब तक हमें अपनी ज़मीन और लोगों को कोई और नुकसान और खतरा महसूस नहीं होता।

पढ़ें :- भारत पर टैरिफ लगाने पर राष्ट्रपति टंप का अमेरिका के संसद में शुरू हुआ विरोध, अमेरिकी सांसदों ने पेश किया प्रस्ताव

अनुतिन ने कहा कि यह बयान कंबोडिया के नए आरोपों के बाद आया है कि ट्रंप की घोषणा के बावजूद कि बैंकॉक और नोम पेन्ह ने दुश्मनी खत्म करने पर सहमति जताई है। थाई सेना हवाई और ज़मीनी हमले जारी रखे हुए है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कंबोडियाई अधिकारियों ने आरोप लगाया कि युद्धविराम के दावे के घंटों बाद भी हमले जारी रहे। कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय के एक सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार शनिवार को थाई सेना ने दो F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करके कंबोडियाई क्षेत्र के अंदर कई ठिकानों पर सात बम गिराए। मंत्रालय ने आगे कहा कि थाई सेना ने अभी तक बमबारी बंद नहीं की है और अभी भी बमबारी जारी रखे हुए है। अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया कि शनिवार को स्थानीय समय सुबह आठ बजे तक गांवों और बस्तियों पर हमलों की सूची दी गई है। स्थानीय आउटलेट द खमेर टाइम्स ने कंबोडिया के सूचना मंत्रालय के हवाले से बताया कि थाई सीमा के पास पुरसात प्रांत के थमोर दा इलाके में दो होटलों पर हमला हुआ। आउटलेट द्वारा प्रकाशित तस्वीरों में होटल और कैसीनो की इमारतें बुरी तरह क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही थीं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा खारिज, थाईलैंड और कंबोडियो के बीच युद्ध जारी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा खारिज, थाईलैंड और कंबोडियो के बीच...

Star Footballer Lionel Messi के साल्ट लेक स्टेडियम से चले जाने के बाद हुए बवाल के बाद मुख्य आयोजकों को किया गया गिरफ्तार

Star Footballer Lionel Messi के साल्ट लेक स्टेडियम से चले जाने के...

भारत पर टैरिफ लगाने पर राष्ट्रपति टंप का अमेरिका के संसद में शुरू हुआ विरोध, अमेरिकी सांसदों ने पेश किया प्रस्ताव

भारत पर टैरिफ लगाने पर राष्ट्रपति टंप का अमेरिका के संसद में...

कश्मीर की घाटी में शून्य से तीन डिग्री नीचे पहुंचा पारा, पर्यटक शांत माहौल और ठंड का ले रहे मजा

कश्मीर की घाटी में शून्य से तीन डिग्री नीचे पहुंचा पारा, पर्यटक...

CDS जनरल अनिल चौहान ने कहा जारी है ऑपरेशन सिंदूर, युद्ध में नहीं होता है कोई रनर-अप

CDS जनरल अनिल चौहान ने कहा जारी है ऑपरेशन सिंदूर, युद्ध में...

Delhi Air Pollution: दिल्ली में फिर बिगड़ने लगे हालात, AQI 400 के पार पहुंचा

Delhi Air Pollution: दिल्ली में फिर बिगड़ने लगे हालात, AQI 400 के...