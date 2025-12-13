अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा खारिज, थाईलैंड और कंबोडियो के बीच युद्ध जारी

नई दिल्ली। थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नविराकुल (Thailand’s Prime Minister Anutin Charnvirakul) ने कहा है कि कंबोडिया के खिलाफ सैन्य अभियान जारी रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) ने पहले दावा किया था कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच युद्धविराम हो गया है। शनिवार सुबह एक फेसबुक पोस्ट में, अनुतिन ने कहा कि थाईलैंड तब तक सैन्य कार्रवाई जारी रखेगा जब तक उसके क्षेत्र और नागरिकों पर खतरा खत्म नहीं हो जाता। थाईलैंड तब तक सैन्य कार्रवाई करता रहेगा जब तक हमें अपनी ज़मीन और लोगों को कोई और नुकसान और खतरा महसूस नहीं होता।

अनुतिन ने कहा कि यह बयान कंबोडिया के नए आरोपों के बाद आया है कि ट्रंप की घोषणा के बावजूद कि बैंकॉक और नोम पेन्ह ने दुश्मनी खत्म करने पर सहमति जताई है। थाई सेना हवाई और ज़मीनी हमले जारी रखे हुए है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कंबोडियाई अधिकारियों ने आरोप लगाया कि युद्धविराम के दावे के घंटों बाद भी हमले जारी रहे। कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय के एक सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार शनिवार को थाई सेना ने दो F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करके कंबोडियाई क्षेत्र के अंदर कई ठिकानों पर सात बम गिराए। मंत्रालय ने आगे कहा कि थाई सेना ने अभी तक बमबारी बंद नहीं की है और अभी भी बमबारी जारी रखे हुए है। अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया कि शनिवार को स्थानीय समय सुबह आठ बजे तक गांवों और बस्तियों पर हमलों की सूची दी गई है। स्थानीय आउटलेट द खमेर टाइम्स ने कंबोडिया के सूचना मंत्रालय के हवाले से बताया कि थाई सीमा के पास पुरसात प्रांत के थमोर दा इलाके में दो होटलों पर हमला हुआ। आउटलेट द्वारा प्रकाशित तस्वीरों में होटल और कैसीनो की इमारतें बुरी तरह क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही थीं।