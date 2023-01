उत्तराखंड में महसूस किए गए भूकंप के झटके,तीव्रता 3.4 मापी गई

Earthquake in Uttarakhand: उत्तराखंड में आज सुबह महसूस किए गए भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.4 मापी गई है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार भूकंप का केंद्र पिथौरागढ़ के पास था। किसी भी प्रकार का कोई हताहत की खबर नहीं सामने आई है|

An earthquake of magnitude 3.8 occurred on January 22 at 8.58 IST, Latitude: 29.78 & Longitude: 80.13, Depth: 10 Km, Location: 23km NNW of Pithoragarh, Uttarakhand, India: National Center for Seismology pic.twitter.com/wZo9k84Y1c

— ANI (@ANI) January 22, 2023