  1. हिन्दी समाचार
  2. खेल
  3. ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के लिए हुआ पिपिंग समारोह का आयोजन

ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के लिए हुआ पिपिंग समारोह का आयोजन

ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और लेफ्टिनेंट कर्नल नीरज चोपड़ा का पिपिंग समारोह बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित हुआ। यह समारोह उनके गौरवशाली करियर में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पिपिंग समारोह में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और थल सेनाध्यक्ष (सीओएएस) जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी शामिल हुए।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और लेफ्टिनेंट कर्नल नीरज चोपड़ा का पिपिंग समारोह बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित हुआ। यह समारोह उनके गौरवशाली करियर में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पिपिंग समारोह में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी शामिल हुए। भारत के राजपत्र के अनुसार, नियुक्ति 16 अप्रैल को प्रभावी हुई। नीरज 26 अगस्त 2016 को नायब सूबेदार के पद पर एक जूनियर कमीशंड अधिकारी के रूप में भारतीय सेना में शामिल हुए थे। उन्हें दो साल बाद एथलेटिक्स में उनके कारनामों के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और फिर 2021 में खेल के क्षेत्र में उनके प्रदर्शन के लिए खेल रत्न पुरस्कार मिला।
नीरज को 2021 में सूबेदार के पद पर भी पदोन्नत किया गया था। टोक्यो 2020 ओलंपिक में अपनी ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीत के बाद, 27 वर्षीय भारतीय एथलीट को 2022 में भारतीय सेना द्वारा परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। उन्हें 2022 में सूबेदार मेजर के पद पर पदोन्नत किया गया था और भारतीय भाला फेंक इक्का भी उसी वर्ष भारत में चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म श्री का प्राप्तकर्ता बन गया। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने 26 बार लगातार शीर्ष दो स्थान हासिल किए हैं। उनके हमवतन सचिन यादव चौथे स्थान पर रहे और 86.27 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ पदक से चूक गए। आठवें स्थान पर रहने के बाद नीरज चोपड़ा ने अपने निराशाजनक प्रदर्शन पर आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि उन्हें पीठ की कुछ समस्या है, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि आखिरकार यही जीवन और खेल है। 2021 कोर्टेन खेलों के बाद से नीरज का 26 बार शीर्ष दो स्थान हासिल करने का सिलसिला- वह आयोजन जो टोक्यो 2020 में उनके ऐतिहासिक स्वर्ण पदक से ठीक पहले हुआ था। इस प्रतिष्ठित आयोजन में निराशाजनक आठवें स्थान के साथ समाप्त हुआ। आखिरी बार भारतीय सुपरस्टार किसी प्रतियोगिता में शीर्ष तीन से बाहर हुए।

पढ़ें :- हमारी पुलिस न केवल अपनी आधिकारिक जिम्मेदारी निभा रही है, बल्कि नैतिक कर्तव्यों का भी पालन कर रही: राजनाथ सिंह

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

रोहित शर्मा को Dropped करने की चल रही तैयारी? गंभीर-अगरकर के बीच जायसवाल को लेकर हुई लंबी चर्चा

रोहित शर्मा को Dropped करने की चल रही तैयारी? गंभीर-अगरकर के बीच...

ICC Ranking Update: जसप्रीत बुमराह की नंबर-1 की कुर्सी पर मंडराया खतरा, पाकिस्तानी गेंदबाज पहुंचा करीब

ICC Ranking Update: जसप्रीत बुमराह की नंबर-1 की कुर्सी पर मंडराया खतरा,...

ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के लिए हुआ पिपिंग समारोह का आयोजन

ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के लिए हुआ पिपिंग समारोह का...

टीम इंडिया कल खेलेगी 'करो या मरो' के दो मुकाबले, वर्ल्ड कप और सीरीज दांव पर

टीम इंडिया कल खेलेगी 'करो या मरो' के दो मुकाबले, वर्ल्ड कप...

IND vs AUS Pitch Report: दूसरे वनडे में टॉस और मौसम साबित होंगे एक्स-फैक्टर; जानें- एडिलेड ओवल की पिच का कैसा है मिजाज

IND vs AUS Pitch Report: दूसरे वनडे में टॉस और मौसम साबित...

IND vs SA Test: ऋषभ पंत बनाए गए टीम इंडिया के कप्तान, साउथ अफ्रीका के खिलाफ करेंगे वापसी

IND vs SA Test: ऋषभ पंत बनाए गए टीम इंडिया के कप्तान,...