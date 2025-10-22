ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के लिए हुआ पिपिंग समारोह का आयोजन

नई दिल्ली। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और लेफ्टिनेंट कर्नल नीरज चोपड़ा का पिपिंग समारोह बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित हुआ। यह समारोह उनके गौरवशाली करियर में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पिपिंग समारोह में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी शामिल हुए। भारत के राजपत्र के अनुसार, नियुक्ति 16 अप्रैल को प्रभावी हुई। नीरज 26 अगस्त 2016 को नायब सूबेदार के पद पर एक जूनियर कमीशंड अधिकारी के रूप में भारतीय सेना में शामिल हुए थे। उन्हें दो साल बाद एथलेटिक्स में उनके कारनामों के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और फिर 2021 में खेल के क्षेत्र में उनके प्रदर्शन के लिए खेल रत्न पुरस्कार मिला।

नीरज को 2021 में सूबेदार के पद पर भी पदोन्नत किया गया था। टोक्यो 2020 ओलंपिक में अपनी ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीत के बाद, 27 वर्षीय भारतीय एथलीट को 2022 में भारतीय सेना द्वारा परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। उन्हें 2022 में सूबेदार मेजर के पद पर पदोन्नत किया गया था और भारतीय भाला फेंक इक्का भी उसी वर्ष भारत में चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म श्री का प्राप्तकर्ता बन गया। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने 26 बार लगातार शीर्ष दो स्थान हासिल किए हैं। उनके हमवतन सचिन यादव चौथे स्थान पर रहे और 86.27 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ पदक से चूक गए। आठवें स्थान पर रहने के बाद नीरज चोपड़ा ने अपने निराशाजनक प्रदर्शन पर आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि उन्हें पीठ की कुछ समस्या है, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि आखिरकार यही जीवन और खेल है। 2021 कोर्टेन खेलों के बाद से नीरज का 26 बार शीर्ष दो स्थान हासिल करने का सिलसिला- वह आयोजन जो टोक्यो 2020 में उनके ऐतिहासिक स्वर्ण पदक से ठीक पहले हुआ था। इस प्रतिष्ठित आयोजन में निराशाजनक आठवें स्थान के साथ समाप्त हुआ। आखिरी बार भारतीय सुपरस्टार किसी प्रतियोगिता में शीर्ष तीन से बाहर हुए।