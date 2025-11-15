  1. हिन्दी समाचार
  2. टेलीविजन
  3. क्या ‘Raanjhanaa’ की सीक्वल है ‘Tere Ishk Mein’? डायरेक्टर ने खुद किया खुलासा

क्या ‘Raanjhanaa’ की सीक्वल है ‘Tere Ishk Mein’? डायरेक्टर ने खुद किया खुलासा

बीते  कल यानि  14 नवंबर को फिल्म ‘तेरे इश्क में’ का ट्रेलर लॉन्च किया गया।  इस इवेंट में फिल्म के डायरेक्टर आनंद एल राय के साथ फिल्म की हीरोइन कृति सेनन और धनुष भी मौजूद रहे। टेलर लॉंच के दौरान  डायरेक्टर ने इस बात से भी पर्दा उठा दिया कि ये फिल्म ‘रांझणा’ का सीक्वल है या नहीं।  आइए जानते हैं फिल्म मेकर इसे ने क्या कुछ कहा है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

बीते  कल यानि  14 नवंबर को फिल्म ‘तेरे इश्क में’ का ट्रेलर लॉन्च किया गया।  इस इवेंट में फिल्म के डायरेक्टर आनंद एल राय के साथ फिल्म की हीरोइन कृति सेनन और धनुष भी मौजूद रहे। टेलर लॉंच के दौरान  डायरेक्टर ने इस बात से भी पर्दा उठा दिया कि ये फिल्म ‘रांझणा’ का सीक्वल है या नहीं।  आइए जानते हैं फिल्म मेकर इसे ने क्या कुछ कहा है।

पढ़ें :- 'तेरे इश्क में' ट्रेलर लॉंच इवैंट में कृति सेनन लूटी महफिल , धनुष के डैशिंग लुक ने लूटी सारी लाइमलाइट

मुंबई में 14 नवंबर को फिल्म ‘तेरे इश्क में’ का ट्रेलर लॉन्च इवेंट रखा गया।  इस मौके स्टारकास्ट के साथ ही फिल्म के डायरेक्टर आनंद एल राय भी मौजूद रहे. ट्रेलर लॉन्च के दौरान सबसे चर्चित सवाल यही रहा कि क्या यह फिल्म ‘रांझणा’ का सीक्वल है?  बता दें जब से फिल्म का ट्रेलर आया है तब से  ही फैंस के मन में इस प्रश्न ने खलबली मचा दी है।  लेकिन अब खुद डायरेक्टर ने इस सस्पेंस से पर्दा उठा दिया है। इस फिल्म में कृति  और धनुष  की गज़ब कमेस्ट्री देखने को मिली है।

रांझणा’ का सीक्वल है ‘तेरे इश्क में’?

ट्रेलर लॉन्च इवेंट में जब मीडिया ने डायरेक्टर से सीधे तौर पर पूछा कि क्या ‘तेरे इश्क में’ धनुष की फिल्म रांझणा का सीक्वल है, तो डायरेक्टर आनंद एल राय ने बिल्कुल स्पष्ट जवाब दिया और कहा- “इस फिल्म में वही जुनून और इमोशन है जो ‘रांझणा’ में था. लेकिन कहानी पूरी तरह नई है. हां, मेरा लीड हीरो फिर से धनुष है, बस इतनी ही समानता है. इसके अलावा ‘तेरे इश्क में’ का रांझणा से कोई लेना-देना नहीं है. यह अपनी जगह एक नई और अलग फिल्म है”.

सुपरहिट हुई थी रांझणा

पढ़ें :- धनुष और कृति सेनन की बहुप्रतीक्षित फिल्म तेरे इश्क में का टीजर हुआ लांच, 28 नवंबर को रिलीज होगी मूवी

बता दें कि साउथ स्टार धनुष साल 2013 आई अपनी हिंदी फिल्म ‘रांझणा’ से काफी फेमस हैं. इस फिल्म की कहानी आज भी दर्शकों के दिल पर राज करती है. बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी. इस फिल्म को भी आनंद एल राय ने ही डायरेक्ट की थी. ऐसे में धनुष की नई फिल्म ‘तेरे इश्क में’ को लेकर मेकर्स को काफी उम्मीदें हैं। बता दें फिल्म 28 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

क्या ‘Raanjhanaa’ की सीक्वल है ‘Tere Ishk Mein’? डायरेक्टर ने खुद किया खुलासा

क्या ‘Raanjhanaa’ की सीक्वल है ‘Tere Ishk Mein’? डायरेक्टर ने खुद किया...

'तेरे इश्क में' ट्रेलर लॉंच इवैंट में कृति सेनन लूटी महफिल , धनुष के डैशिंग लुक ने लूटी सारी लाइमलाइट

'तेरे इश्क में' ट्रेलर लॉंच इवैंट में कृति सेनन लूटी महफिल ,...

NDA को जीत कि बधाई, बीजेपी का माइक्रो लेवल मैनेजमेंट है वो सारी पार्टियों से ज्यादा स्ट्रांग है. 2027 में यूपी चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा:- पूर्व सपा सांसद एसटी हसन 

NDA को जीत कि बधाई, बीजेपी का माइक्रो लेवल मैनेजमेंट है वो...

Bihar Assembly Election Vote Counting : कॉमेडियन कुनाल कामरा, बोले-मैच फिक्स हो गया है, टीवी बंद कर दो...

Bihar Assembly Election Vote Counting : कॉमेडियन कुनाल कामरा, बोले-मैच फिक्स हो...

Bigg Boss 19: इस वीक के लिए नॉमिनेट हुआ पूरा का पूरा घर, कौन होगा बेघर

Bigg Boss 19: इस वीक के लिए नॉमिनेट हुआ पूरा का पूरा...

Bigboss 19 Eviction: बिगबॉस घर से बाहर हुआ ये कंटेस्टेंट, मिड वीक में क्यों हुआ एविक्शन?

Bigboss 19 Eviction: बिगबॉस घर से बाहर हुआ ये कंटेस्टेंट, मिड वीक...