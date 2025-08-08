चीन ने दिया भारत साथ, चीन के राजदूत ने ट्रंप के टैरिफ वाले फैसले को बताया गलत

नई दिल्ली। टैरिफ के मामले को लेकर अमेरिका चारो तरफ से घिरता नजर आ रहा है। भारत पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया था और अब उसको बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। इसका विरोध अब चीन भी कर रहा है। चीन के राजदूत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वाले फैसले को गलत बताया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वाले फैसले की चारों तरफ आलोचना हो रही है। अब चीन भी खुलकर भारत पर ट्रंप की ओर से थोपे गए टैरिफ की आलोचना कर रहा है। चीन राजदूत ने ट्रंप के टैरिफ वाले फैसले को गलत ठहराया और ट्रंप को बदमाश कहकर निशाना साधा। इतना ही नहीं चीन ने इसे वैश्विक व्यापार व्यवस्था के लिए भी खतरा बताया।

बता दे कि नई दिल्ली में चीनी राजदूत शू फेइहोंग ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ट्रंप के टैरिफ के फैसले की आलोचना की। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बदमाश तक कह दिया। यह बात उन्होने तब कही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही चीन की यात्रा कर सकते हैं। जहां पर वह एससीओ की बैठक में हिस्सा लेंगे। बता दें कि बिना किसी का नाम लिए चीनी राजदूत शू फेइहोंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बदमाश को अगर एक इंच दिया जाए तो वह एक मील ले लेता है।

इस दौरान उन्होंने चीनी विदेश मंत्री वांग यी और ब्राजील के राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार के बीच हालिया फोन कॉल का एक अंश भी शेयर किया। इस बातचीत में वांग यी ने कहा है कि अन्य देशों को दबाने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन है और यह विश्व व्यापार संगठन के नियमों की भी अवहेलना है।