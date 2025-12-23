‘जन नायकन’ का हिंदी टाइटल रिवील, नए पोस्टर में भिड़ते दिखे थलपति विजय और बॉबी देओल

साउथ के सुपर स्टार थलपति विजय (Thalapathy Vijay) काफी समय से अपनी बहुप्रतीक्षित पैन इंडिया फिल्म 'जन नायकन' (Jan Nayakan) को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। आज निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर फिल्म का एक पोस्टर जारी किया, जिसमें बॉबी देओल (Bobby Deol) और थलपति विजय (Thalapathy Vijay) भिड़ते नजर आ रहे हैं।
मुंबई। साउथ के सुपर स्टार थलपति विजय (Thalapathy Vijay) काफी समय से अपनी बहुप्रतीक्षित पैन इंडिया फिल्म ‘जन नायकन’ (Jan Nayakan) को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। आज निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर फिल्म का एक पोस्टर जारी किया, जिसमें बॉबी देओल (Bobby Deol) और थलपति विजय (Thalapathy Vijay) भिड़ते नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर के साथ ही निर्माताओं ने इस फिल्म का हिंदी टाइटल रिवील किया है।
THALAPATHY VIJAY'S 'JANA NAYAGAN' IS TITLED 'JAN NETA' IN HINDI – ZEE STUDIOS TO RELEASE IN NORTH INDIA ON 9 JAN 2026… The makers of #ThalapathyVijay's much-awaited film have officially announced its #Hindi title as #JanNeta.
A striking new poster featuring #ThalapathyVijay… pic.twitter.com/roeQwFjku5
