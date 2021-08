तालिबानी ठिकानों पर अमेरिकी वायुसेना ने बरसाए बम, हमले में 500 से ज्यादा आतंकी मारे जाने का दावा

नई दिल्ली। अफगानिस्तान (Afghanistan) और तालिबान (Taliban) के बीच संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। दोनों देशों के बीच संघर्ष जारी है। इन सबके बीच शनिवार को अमेरिकी वासुसेना (US Navy) ने शेबगर्न शहर (Shebgarn City) में तालिबानी ठिकानों (Taliban bases) पर हमला कर दिया।

बताया जा रहा है कि वायुसेना (Air Force) के इस हमले में तालिबान (Taliban) को काफी नुकसान हुआ है और 500 से ज्यादा आतंकी भी इस हमले में मारे गए हैं। इस मामले की जानकारी अफगानिस्तान (Afghanistan) के अधिकारिक रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) ने दी है।

अफगानिस्तान (Afghanistan) के रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) के अधिकारी फवाद अमान (Fawad Aman) ने ट्वीट कर कहा है कि, वायुसेना द्वारा शेनबर्ग शहर में तालिबाानी ठिकानों (Taliban bases) को निशाना बनाया और हवाई हमला किया। हमले में 500 से ज्यादा आतंकी मारे गए और इसमें बड़ी संख्या में उनके हथियार और गोला बारूद नष्ट हुए।

#AAF conducted an #airstrike on Taliban’s hideouts in Dand district of Kandahar province last night. Dozens of #terrorists were killed and wounded as a result. pic.twitter.com/PzuHCL2kNh

— Fawad Aman (@FawadAman2) August 8, 2021