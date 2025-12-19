दिल्ली-पंजाब समेत कई राज्यों में ईडी का बड़ा एक्शन, करोड़ों रुपये और 300 किलो चांदी जब्त की

नई दिल्ली। डंकी रूट (Donkey Route) के जरिए भारत से युवाओं को अमेरिका भेजने के मामले में ईडी (ED) ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की। ईडी (ED) ने दिल्ली-पंजाब (Delhi and Punjab) समेत कई राज्यों में दर्जन भर से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी में ईडी ने चार करोड़ रुपये से ज्यादा नकद और 300 किलो से ज्यादा चांदी और छह किलो सोने के बिस्किट जब्त किए। ये छापे गुरुवार को दिल्ली, पंजाब (जालंधर) और हरियाणा (पानीपत) में एक दर्जन से ज्यादा जगहों पर मारे गए।

दिल्ली के ट्रैवल एजेंट से करोड़ों रुपये जब्त

अधिकारियों ने दावा किया कि दिल्ली के एक ट्रैवल एजेंट के ठिकाने से 4.62 करोड़ रुपये कैश, 313 किलो चांदी और 6 किलो सोने के बिस्किट जब्त किए हैं। जांचकर्ताओं ने छापों के दौरान मिले फोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कुछ आपत्तिजनक चैट भी बरामद की हैं। अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा में एक मुख्य आरोपी के ठिकाने से ‘डंकी’ बिजनेस से जुड़े रिकॉर्ड और दस्तावेज मिले हैं। आरोप है कि एजेंट अवैध रूप से अमेरिका जाने वाले लोगों के प्रॉपर्टी के दस्तावेज अपने कमीशन की रकम की गारंटी के तौर पर रखते थे। ‘डंकी’ शब्द का मतलब उस लंबी और मुश्किल यात्रा से है जो अप्रवासी अवैध रूप से देशों में घुसने के लिए करते हैं।

अमेरिका से भारतीयों को वापस भेजने के बाद शुरू हुई कार्रवाई

केंद्रीय जांच एजेंसी ने जुलाई में डंकी मामले में पहली बार छापेमारी की थी। हाल ही में कुछ ट्रैवल एजेंटों की 5 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की थी, जिन्होंने इस अवैध रैकेट के पीछे कुछ कथित आरोपियों की पहचान की गई। ED की जांच पंजाब और हरियाणा पुलिस द्वारा फरवरी 2025 में अमेरिकी सरकार द्वारा सैन्य कार्गो विमानों में 330 भारतीय नागरिकों को भारत वापस भेजने के संबंध में दर्ज की गई। इन मामलों में कई एफआईआर हुईं। ईडी का कहना है कि आरोपियों ने उन्होंने भोले-भाले लोगों को कानूनी रूप से अमेरिका भेजने का लालच देकर धोखा दिया और इसके लिए भारी रकम वसूली।

हालांकि पैसे लेने के बावजूद लोगों को दक्षिण अमेरिकी देशों के रास्ते खतरनाक रास्तों से भेजा गया, सीमा पार करके अवैध रूप से अमेरिका में घुसने के लिए मजबूर किया गया। कुछ दिन पहले जारी ईडी के एक बयान के अनुसार, पूरी यात्रा के दौरान इन लोगों को टॉर्चर किया गया, उनसे और पैसे वसूले गए और उनसे गैर-कानूनी काम करवाए गए।