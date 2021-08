नीरज चोपड़ा की जीत पर पी.टी. उषा ने कहा- मेरे अधूरे सपने को साकार किया, धन्यवाद मेरे बेटे

नई दिल्ली: टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) में भारत (India) के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) ने कमाल कर दिया है। नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) ने भाला फेंक (javelin throw) में पहला स्थान प्राप्त करते हुए भारत (India) को पहला गोल्ड मेडल (gold medal) दिलाया है। भारत (India) को पहला मेडल मिलने के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल बना हुआ है। देश जानी मानी खिलाड़ी पी.टी. उषा ने नीरज को जीत की बधाई देते हुए कहा कि ,37 साल बाद आज मेरे अधूरे सपने को साकार किया। धन्यवाद मेरे बेटे।

Realised my unfinished dream today after 37 years. Thank you my son @Neeraj_chopra1 🇮🇳🥇#Tokyo2020 pic.twitter.com/CeDBYK9kO9

— P.T. USHA (@PTUshaOfficial) August 7, 2021