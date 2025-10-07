बिहार चुनाव: JDU सांसद संजय झा का बड़ा बयान, कहा उदारीकरण के 15 वषों में बिहार में उद्योग की जगह अपहरण उद्योग हुआ स्थापित

पटना। जनता दल यूनाइटेड के सांसद और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा (National Executive President Sanjay Kumar Jha) ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (National Democratic Alliance) बिहार विधानसभा चुनाव एकजुट होकर लड़ेगा। उन्होने कहा कि आगामी चुनाव अगले 25 वर्षों के लिए बिहार की दिशा तय करेंगे। इन चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि सरकार बनने के बाद अगले 25 वर्षों में बिहार कहां होगा। इसके अलावा, उन्होंने 1991 में उदारीकरण के बाद बिहार में नकारात्मक विकास के लिए राजद-कांग्रेस शासन की आलोचना की। राज्य में विकास के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने सड़क, बिजली, कानून-व्यवस्था और महिला सशक्तीकरण पर काम किया है।

सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि जब 1991 में उदारीकरण (liberalization) का युग शुरू हुआ, तो कई राज्यों में आईटी उद्योग (IT industry) और निवेश आया। उन 15 वर्षों में बिहार में नकारात्मक विकास हुआ। जब यहा एक आईटी सेटअप होना चाहिए था तब चरवाहा विद्यालय (Shepherd School) की स्थापना की जा रही थी। उन्होने कहा कि उन 15 वर्षो में उद्योगों की जगह बिहार में अपहरण उद्योग (kidnapping industry) स्थापित किया गया। इसके 2005 में नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने बिहार की संमभाली और इन 20 वर्षों में बिहार ने उड़ान भरी। सड़क, बिजली, कानून-व्यवस्था और महिला सशक्तीकरण जैसे मुद्दों पर नीतीश कुमार काम किया है। इस समय बिहार चौथे गियर में है और हमें पांचवें गियर में जाना होगा। चुनाव तय करेगा कि हमें पांचवें गियर में जाना है या पिछले गियर में जाना है।