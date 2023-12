‘भारत के पास जहाज पर ईरान से किया गया ड्रोन अटैक’, अमेरिकी विभाग का सनसनीखेज दावे से बढ़ेगा तनाव

‘भारत के पास जहाज पर ईरान से किया गया ड्रोन अटैक’, अमेरिकी विभाग का सनसनीखेज दावे से बढ़ेगा तनाव

Attack on Ship CHEM Pluto: इजरायली और हमास युद्ध के बीच भारत के पास हिंद महासागर में लाइबेरिया के झंडे वाले टैंकर (जहाज) पर ड्रोन से हमला (Drone Attack) किया गया है। जिसको लेकर अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन (US Department of Defense Pentagon) ने सनसनीखेज दावा किया है। पेंटागन ने कहा है कि ईरान (iran) से लॉन्च किए ड्रोन से शनिवार तड़के हिंद महासागर में एक रासायनिक टैंकर को निशाना बनाया गया। यह घटना इजरायल पर हमास के हमले के बाद बढ़ते क्षेत्रीय तनाव और शिपिंग लेन के लिए नए खतरे को उजागर करती है।