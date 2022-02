भारत में इस महीने लांच होगा Baleno की नई कार

नई दिल्ली। Baleno कंपनी साल 2022 में भारत में नए अवतार और शानदार फीचर्स के साथ नजर आएगी। बता दें कि यह कार देश में टॉप प्रीमियम Hatchbacks की लिस्ट में नंबर वन कार है। जिसे लोग खूब पंसद कर रहें है। कंपनी ने कार की ऑफिशियल बुकिंग भी शुरु कर दी है। मारुति नेक्सा डीलरशिप पर 11,000 रुपये टोकन अमाउंट देकर बुक करा सकते हैं।

022 नई मारुति Baleno will be offered in 7 variants across 4 trim levels with Sigma, Delta, Zeta and Alpha में लॉन्च किया जा सकता है, जिनमें 4 मैनुअल और 3 ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन होंगे। रिपोर्ट के अनुसार 2022 Baleno को Celestial Blue, Grandeur Grey, Pearl Arctic White, Splendid Silver, Opulent Red and Luxe Beige color options के साथ पेश किया जाएगा।

2022 Maruti Suzuki Baleno को फरवरी के आखिरी में लाया जा सकता है। मारुति ने अभी तक कार की नई कीमत के बार में कोई जानकारी नहीं दी है।