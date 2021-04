नई दिल्ली: भारतीय किकेट टीम के भरोसेमंद खिलाड़ी श्रेयस अय्यर ने गुरुवार को कंधे की सफल सर्जरी के बाद फैन्‍स के साथ अपनी तस्‍वीर शेयर की। इंग्‍लैंड के खिलाफ पहले वनडे के दौरान फील्डिंग करते हुए श्रेयस अय्यर का कंधा उतर गया था। जिसके चलते वो आईपीएल 2021 से भी बाहर हो गए हैं। अय्यर की गैर मौजूदगी में मुख्‍य कोच रिकी पोंटिंग ने दिल्‍ली कैपिटल्‍स की कमान को युवा रिषभ पंत को सौंप दिया है। श्रेयस अय्यर ने सर्जरी के बाद बेड पर लेटे हुए तस्‍वीर फैन्‍स के साथ शेयर की। उन्‍होंने लिखा, “मेरी सर्जरी कामयाब रही। शेर के दिल जैसी दृड़ता के साथ मैं ज्‍यादा समय व्‍यर्थ किए बिना वापसी करूंगा। आप सभी का शुभकामनाएं देने के लिए शुक्रिया। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 14वें सीजन में भी श्रेयस अय्यर नहीं खेल पाएंगे। दिल्ली कैपिटल्स को अपनी कप्तानी में पिछले साल फाइनल तक पहुंचाने वाले इस बल्लेबाज की कमी फ्रेंचाइजी टीम को जरूर खलेगी। हालांकि खिताबी मैच में उन्‍हें मुंबई इंडियंस के हाथों पराजय झेलनी पड़ी।

Surgery was a success and with lion-hearted determination, I’ll be back in no time 🦁 Thank you for your wishes 😊 pic.twitter.com/F9oJQcSLqH

— Shreyas Iyer (@ShreyasIyer15) April 8, 2021