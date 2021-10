100 crore anti-corona vaccine: डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने PM मोदी, स्वास्थ्यकर्मियों को बधाई दी

100 crore anti-corona vaccine: कोरोना वायरस के संक्रमण से मुकाबला करने में भारत ने कोरोना रोधी टीका लगाने में बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। भारत ने वैक्सीनेशन में एक रिकार्ड बनाते हुए पूरी दुनिया को संदेश दिया कि इस महामारी के प्रति वह सजग है।आज वैक्सीनेशन अभियान का 279 दिन है और इतने कम समय में ही भारत ने वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ होने तक का पड़ाव पार कर लिया है।

भारत में कोरोना रोधी टीकों की अब तक दी गयी खुराक की संख्या 100 करोड़ (1 Billion Vaccination) के पार जाने पर बृहस्पतिवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के महानिदेशक तेद्रोस अधानोम गेब्रेयेसस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वैज्ञानिकों, स्वास्थ्यकर्मियों और भारत के नागरिकों को कोविड रोधी टीकों के समतामूलक वितरण के लिए बधाई दी।

Congratulations, Prime Minister @narendramodi, the scientists, #healthworkers and people of #India, on your efforts to protect the vulnerable populations from #COVID19 and achieve #VaccinEquity targets.https://t.co/ngVFOszcmE

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 21, 2021