125 रन की हार के बाद पूरी टीम पर फूटा कप्तान श्रेयस अय्यर का गुस्सा, बोले- ऐसा प्रदर्शन बिल्कुल मंजूर नहीं...

IND vs ENG t20 series: इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में मिली 125 रन की करारी हार के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टीम के प्रदर्शन पर खुलकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जिस तरह का खेल टीम ने दिखाया वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के स्तर के मुताबिक नहीं था और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। 202 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम सिर्फ 76 रन पर सिमट गई। यह टी20 अंतरराष्ट्रीय में भारत की रन के लिहाज से सबसे बड़ी हार भी बन गई। अय्यर की कप्तानी में टीम अब तक एक भी टी20 मुकाबला जीत नहीं सकी है।

मैच के बाद अय्यर ने कहा कि सबसे पहले टीम को इस हार की जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी। उनका मानना है कि अब पुराने नतीजों में उलझने के बजाय नई सोच और बेहतर तैयारी के साथ अगले मुकाबले में उतरना जरूरी है। भारतीय कप्तान ने यह भी माना कि ट्रेंट ब्रिज की पिच पर 200 से ज्यादा रन बनने लायक हालात नहीं थे। उनके मुताबिक टीम ने पावरप्ले में चार विकेट गंवाकर खुद पर दबाव बना लिया और वहीं से मैच हाथ से निकल गया।

अय्यर ने कहा कि किसी भी मैच से पहले योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन मैदान पर परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। उन्होंने माना कि इंग्लैंड के गेंदबाजों की हार्ड लेंथ पर भारतीय बल्लेबाज सहज नहीं दिखे और इसी वजह से टीम बड़ी साझेदारी नहीं बना सकी। उन्होंने भरोसा जताया कि टीम इस हार से सबक लेकर वापसी करेगी। अय्यर के अनुसार अब हर खिलाड़ी को अपनी भूमिका समझनी होगी और अगले मुकाबले में बेहतर योगदान देने के इरादे से मैदान पर उतरना होगा।

इंग्लैंड ने इस जीत के साथ पांच मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है। अब दोनों टीमों के बीच चौथा मुकाबला गुरुवार को ब्रिस्टल में खेला जाएगा, जहां भारत की नजर सीरीज में वापसी पर होगी।