125th Birth Anniversary of Subhash Chandra Bose: राष्ट्रपति-PM समेत कई दिग्गज नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

Netaji Subhas Chandra Bose’s 125th Birth Anniversary: आज देशभर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई जा रही है। ऐसे में इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।

आप देख सकते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर लिखा है, ‘नेताजी के आदर्श और बलिदान हर भारतीय को हमेशा प्रेरित करते रहेंगे।’ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर भारत कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धांजलि देता है।

India gratefully pays homage to Netaji Subhas Chandra Bose on his 125th birth anniversary. The daring steps that he took to fulfil his fierce commitment to the idea of a free India — Azad Hind — make him a national icon. His ideals and sacrifice will forever inspire every Indian. — President of India (@rashtrapatibhvn) January 23, 2022

ममता बनर्जी ने दी श्रद्धांजलि

इसी के साथ इस मौके पर ममता बनर्जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देते हुए 23 जनवरी को ‘देश नायक दिवस’ मनाने और नेशनल हॉलिडे घोषित करने की मांग की।

This year a tableau will be displayed on the Republic Day Parade on ‘Netaji’ and will also feature other eminent freedom fighters from Bengal to commemorate the 75th year of Independence of our country. (6/7) — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) January 23, 2022

पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि

सभी देशवासियों को पराक्रम दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उन्हें मेरी आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। I bow to Netaji Subhas Chandra Bose on his Jayanti. Every Indian is proud of his monumental contribution to our nation. pic.twitter.com/Ska0u301Nv — Narendra Modi (@narendramodi) January 23, 2022

PM मोदी ने ट्वीट कर लिखा है, ‘सभी देशवासियों को पराक्रम दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उन्हें मेरी आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। राष्ट्र के प्रति उनके योगदान पर हर भारतीय को गर्व है।’

आप सभी को बता दें कि बंगाल की सरकार नेताजी की 125वीं जयंती को देश नायक दिवस के तौर पूरे राज्य में प्रोटोकॉल के तहत पर मना रही है। ऐसे में ममता बनर्जी ने कहा, ‘नेताजी के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए अंतरराष्ट्रीय सहयोग के साथ एक नेशनल यूनिवर्सिटी और राज्य की ओर से 100% फंडिंग के साथ जय हिंद यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। इस साल गणतंत्र दिवस परेड में नेताजी पर एक झांकी प्रदर्शित की जाएगी और इसमें हमारे देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के मौके पर बंगाल के अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को भी शामिल किया जाएगा। मैं एक बार फिर केंद्र सरकार से अपील करती हूं कि नेताजी की जयंती को नेशनल हॉलिडे घोषित किया जाए, ताकि पूरा देश राष्ट्रीय नेता को श्रद्धांजलि दे सके और देशनायक दिवस को अच्छे तरीके से मना सके।’

इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है- ‘आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जयंती पर उन्हें कोटिशः नमन करता हूँ। उन्होंने अपने असाधारण देशप्रेम, अदम्य साहस व तेजस्वी वाणी से युवाओं को संगठित कर विदेशी शासन की नींव हिला दी। मातृभूमि के लिए उनका अद्वितीय त्याग, तप व संघर्ष सदैव देश का मार्गदर्शन करता रहेगा।’