14 June 2022 Ka Panchang : आज के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा सुनने से मिलती है आर्थिक सफलता

14 June 2022 Ka Panchang : आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा और मंगलवार का दिन है। पूर्णिमा तिथि आज शाम 5 बजकर 22 मिनट तक रहेगी। आज सुबह 9 बजकर 40 मिनट तक साध्य योग रहेगा। उसके बाद शुभ योग लग जायेगा, जो अगले दिन सुबह 5 बजकर 28 मिनट तक रहेगा।ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत जीवन में सुख और समृद्धि के लिए किया जाता है। इस विशेष दिन चंद्र देव की पूजा की जाती है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार इस दिन चंद्रमा की पूजा करने से ग्रह दोष समाप्त होते है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा का विधान है।

त्यौहार और व्रत

सत्य व्रत

वैट सावित्री पूर्णिमा

सत्य व्रत

देव स्नान पूर्णिमा

पूर्णिमा

कबीर जयंती

पूर्णिमा व्रत

तिथि

शुक्ल पक्ष पूर्णिमा – Jun 13 09:03 PM – Jun 14 05:21 PM

कृष्ण पक्ष प्रतिपदा – Jun 14 05:21 PM – Jun 15 01:32 PM

नक्षत्र

ज्येष्ठा – Jun 13 09:24 PM – Jun 14 06:32 PM

मूल – Jun 14 06:32 PM – Jun 15 03:33 PM

योग

साध्य – Jun 13 01:42 PM – Jun 14 09:40 AM

शुभ – Jun 14 09:40 AM – Jun 15 05:28 AM

शुक्ल – Jun 15 05:28 AM – Jun 16 01:14 AM

वार

मंगलवार