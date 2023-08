अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में Virat Kohli के 15 साल, आरसीबी ने शेयर किया Video, फैंस गदगद

नई दिल्ली। भारत के स्टार बल्लेबाज किंग विराट कोहली (Virat Kohli) के शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट (International Cricket) के 15 साल पूरे हो गए हैं। कोहली ने आज ही के दिन 2008 में श्रीलंका (Sri Lanka) के खिलाफ वनडे में डेब्यू किया था। शुरुआती कुछ मैचों में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाने वाले विराट ने धीरे-धीरे अपनी जगह टीम में पक्की की और 2011 विश्व कप (2011 World Cup) जीत में अहम योगदान दिया था। उन्होंने धीरे-धीरे अपने नाम क्रिकेट के कई सारे रिकॉर्ड दर्ज कर लिए। मौजूदा समय में वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में एक हैं।

कोहली के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 15 साल पूरे होने पर उनकी आईपीएल टीम (IPL Team) रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने कई सारे पोस्ट किए। आरसीबी (RCB) ने एक भावुक वीडियो भी शेयर किया। इसमें फ्रैंचाइजी ने कोहली की बचपन से लेकर अब तक की तस्वीरों का इस्तेमाल किया है। इस वीडियो को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। वहीं, एक्स (ट्विटर) पर #15YearsOfKingKohli हैशटैग काफी ट्रेंड में है।

श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू में ऐसा था प्रदर्शन

2008 में श्रीलंका के खिलाफ कोहली ने राष्ट्रीय टीम के लिए अपना पहला मैच खेला था और 22 गेंदों पर सिर्फ 12 रन बनाए थे। उनके सलामी जोड़ीदार गौतम गंभीर उसी मैच में दो गेंद पर शून्य पर आउट हो गए। भारतीय टीम (Indian Team) मैच में सिर्फ 146 रन ही बना सकी और श्रीलंका आठ विकेट से विजयी रहा था। कोहली ने अपने चौथे वनडे मैच में श्रीलंका (Sri Lanka) के खिलाफ 54 रन की पारी खेली और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

