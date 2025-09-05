  1. हिन्दी समाचार
  2. बड़ी खबर
  3. Punjab flood: पानी में डूबे 1902 गांव, 4 लाख लोग, 23 जिले और 43 मौतें..बाढ़ को लेकर अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार की अपील

Punjab flood: पानी में डूबे 1902 गांव, 4 लाख लोग, 23 जिले और 43 मौतें..बाढ़ को लेकर अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार की अपील

पंजाब में इस कदर प्रकृतिक आपदा के कारण लोग  त्राहि त्राहि कर हैं। इस बाढ़ के चलते अब तक 43 लोगों की जान चली गयी। 1.71 लाख हेक्टेयर में फैली फसलें बर्बाद हो गई हैं।  जिलों के 1902 गांव पानी में पूरी तरह से डूब गए हैं, जिससे 3,84,205 लोग प्रभावित हुए हैं। साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से अब तक 20,972 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। 

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

पंजाब में इस कदर प्रकृतिक आपदा के कारण लोग  त्राहि त्राहि कर हैं। इस बाढ़ के चलते अब तक 43 लोगों की जान चली गयी। 1.71 लाख हेक्टेयर में फैली फसलें बर्बाद हो गई हैं।  जिलों के 1902 गांव पानी में पूरी तरह से डूब गए हैं, जिससे 3,84,205 लोग प्रभावित हुए हैं। साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से अब तक 20,972 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।
14 जिलों में 43 लोगों की मौत

पढ़ें :- Punjab Flood : बाढ़ के बाद सीएम भगवंत मान ने लिया बड़ा फैसला, पंजाब आपदा प्रभावित राज्य घोषित

मिली जानकारी के मुताबिक कुल 48 मौतें हुई हैं। जिसमें  होशियारपुर (7), पठानकोट (6), बरनाला और अमृतसर (5-5), लुधियाना और बठिंडा (4-4), मनसा (3), गुरदासपुर और एसएएस नगर (2-2), पटियाला, रुपनगर, संगरूर, फाजिल्का और फिरोजपुर (1-1) में दर्ज की गई हैं। पठानकोट में तीन लोग लापता हैं।  बाढ़ से संबंधित आंकड़े 1 अगस्त से 4 सितंबर तक की अवधि के हैं। उन्होंने बताया कि 1.71 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पर खड़ी फसलों को व्यापक नुकसान पहुंचने की खबर है, जिसमें गुरदासपुर, अमृतसर, फाजिल्का, फिरोजपुर, कपूरथला और मानसा सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं।

इस बड़ी आपदा के बीच आम आदमी पार्टी के प्रमुख  अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार  से पंजाब की मदद करने की अपील की है।  केजरीवाल ने बयान जारी कर कहा कि मैं केंद्र सरकार से विनती करना चाहूंगा कि इस भीषण स्थिति में जितनी हो सके पंजाब की मदद करें। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा अफगानिस्तान को मुहैया कराई मदद का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने अभी देखा कि केंद्र सराकर ने अफगानिस्तान में भूकंप आया तो वहां पर उन्होंने काफी मदद भेजी है।  वो अच्छी बात है, दुनिया में कहीं भी कुछ हो तो हमें मदद करनी चाहिए, लेकिन पंजाब में इतना बड़ा संकट है तो पंजाब को भी केंद्र सरकार मदद करे.

शिवराज सिंह ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा

गुरुवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों अमृतसर, गुरदासपुर और कपूरथला का दौरा किया और लोगों को आश्वासन दिया कि संकट की इस घड़ी में केंद्र उनके साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि दो केंद्रीय दल स्थिति का आकलन करने के लिए पंजाब का दौरा कर रहे हैं और वे केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे. उन्होंने कहा, ‘नुकसान साफ़ दिख रहा है. फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं और खेत जलमग्न हो गए हैं. राज्यपाल ने कृषि मंत्री को सौंपी रिपोर्टपंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने अमृतसर एयरपोर्ट पर शिवराज चौहान को बाढ़ की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट सौंपी, जिसमें जानमाल, फसलों और बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान की जानकारी दी गई।
इसके  साथ ही  अरविंद केजरीवाल ने भी कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और केंद्र सरकार से  पंजाब के लिए मदद की गुहार लगाई।   इससे पहले दिन में केजरीवाल ने चंडीगढ़ स्थित अपने आधिकारिक आवास पर मान से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली. बुखार से पीड़ित मान बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे के दौरान केजरीवाल के साथ नहीं जा सके.

पढ़ें :- लोकतंत्र को कलंकित करने का पाप कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों ने किया...विपक्ष पर शिवराज सिंह चौहान का निशाना

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

बिहार में महिला पुलिस कर्मी सहित जवानों को ग्रामीणों ने दौड़ा- दौड़ा कर पीटा, वीडियो वायरल

बिहार में महिला पुलिस कर्मी सहित जवानों को ग्रामीणों ने दौड़ा- दौड़ा...

Balapur Ganesh Laddu Auction: हैदराबाद के बालापुर गणेश का 21kg का लड्डू 35 लाख रुपये में हुआ नीलाम

Balapur Ganesh Laddu Auction: हैदराबाद के बालापुर गणेश का 21kg का लड्डू...

उत्तर प्रदेश के इस शहर में लांच होगा जॉली एलएलबी- 3 का ट्रेलर

उत्तर प्रदेश के इस शहर में लांच होगा जॉली एलएलबी- 3 का...

माफी मांगने के बाद आकाश आनंद के ससुर की BSP में हुई वापसी, मायावती बोलीं-निष्कासन का फैसला तत्काल प्रभाव से रद्द

माफी मांगने के बाद आकाश आनंद के ससुर की BSP में हुई...

Chandra Grahan Effect: चंद्र ग्रहण पर इन राशि वालों के खुलेंगे भाग्य, आप पर धन की होगी वर्षा

Chandra Grahan Effect: चंद्र ग्रहण पर इन राशि वालों के खुलेंगे भाग्य,...

ट्रंप के मंत्री का विवादित बयान, कहा मांफी मांगेगा भारत

ट्रंप के मंत्री का विवादित बयान, कहा मांफी मांगेगा भारत