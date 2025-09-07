20 IAS Transfer: सरकार ने 20 आईएएस अधिकारियों का किया तबादला, देखें- पूरी लिस्ट

  1. हिन्दी समाचार
Haryana 20 IAS Transfer: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 20 आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदेश जारी किए है। इसके साथ ही एक एचसीएस अधिकारी के का तबादला किया है। इसको लेकर शनिवार को एक सरकारी आदेश जारी किया गया। जिन अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है उनमें रोहतक मंडल के आयुक्त फूल चंद मीणा का नाम भी शामिल हैं, उन्हें सरकार के मानव संसाधन विभाग में आयुक्त एवं सचिव के पद पर स्थानांतरित किया गया है। मीणा सी जी रजनी कंथन की जगह इस पद को संभालेंगे।

ट्रांसफर आदेश के अनुसार, मत्स्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) राजा शेखर वुंडरू को वर्तमान कार्यभार के साथ-साथ परिवहन विभाग का एसीएस नियुक्त किया गया है। वह टी एल सत्यप्रकाश की जगह लेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महानिदेशक तथा करनाल मंडल के आयुक्त राजीव रतन वर्तमान कार्यभार के अलावा रोहतक मंडल का आयुक्त के पद को भी संभालेंगे। सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (एसईडब्ल्यूए) विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव जी अनुपमा को उनके वर्तमान कार्यभार के साथ नागरिक संसाधन सूचना विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव की ज़िम्मेदारी मिली है।

फतेहाबाद की उपायुक्त (डीसी) मनदीप कौर को मानव संसाधन विभाग, हरियाणा का निदेशक तथा मानव संसाधन विभाग का विशेष सचिव के पद को संभालेंगी। मनदीप कौर, विनय प्रताप सिंह की जगह लेंगी। चरखी दादरी के उपायुक्त मुनीश शर्मा को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी का सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। मोनिका गुप्ता, डीसी, पंचकुला को ट्रांसफर कर रिक्त पद पर प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकुला और अतिरिक्त निदेशक, शहरी संपदा, पंचकुला नियुक्त किया गया है।

सरकारी आदेश के अनुसार वर्तमान में हरियाणा सरकार के उप सचिव, निगरानी और समन्वय और विशेष अधिकारी (स्वच्छता), कुरुक्षेत्र के पद पर तैनात हरियाणा सिविल सेवा (एचएससी) के अधिकारी कपिल कुमार को उनके वर्तमान कर्तव्यों के अलावा कैथल के जिला नगर आयुक्त के पद पर ट्रांसफर और नियुक्त किया गया है। वह दीपक बाबूलाल करवा की जगह लेंगे।

