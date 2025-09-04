Amit Kshatriya NASA: भारतीय-अमेरिकी अमित क्षत्रिय नासा के ‘अन्वेषण-केंद्रित’ एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त

  1. हिन्दी समाचार
Amit Kshatriya NASA: नासा में 20 वर्षों के अनुभवी भारतीय-अमेरिकी को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया। नासा ने घोषणा की है कि अमित क्षत्रिय को नासा का नया 'अन्वेषण-केंद्रित' एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया है। क्षत्रिय हाल ही में वाशिंगटन स्थित राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन (नासा) मुख्यालय में अन्वेषण प्रणाली विकास मिशन निदेशालय (ईएसडीएमडी) में चंद्रमा से मंगल कार्यक्रम के उप-प्रभारी थे।

नासा की ओर से जारी बयान के अनुसार, अमित क्षत्रिय को नासा के कार्यवाहक प्रशासक सीन डफी ने 3 सितंबर, 2025 को एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया। इस पद पर, वह एजेंसी में सर्वोच्च पदस्थ सिविल सेवक और डफी के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे। क्षत्रिय एजेंसी के 10 केंद्र निदेशकों के साथ-साथ वाशिंगटन स्थित नासा मुख्यालय में मिशन निदेशालय के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटरों का नेतृत्व भी करते हैं। वह एजेंसी के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में भी कार्य करते हैं।

क्षत्रिय इससे पहले वाशिंगटन स्थित नासा मुख्यालय में अन्वेषण प्रणाली विकास मिशन निदेशालय (ESDMD) में चंद्रमा से मंगल कार्यक्रम के उप-सह-प्रशासक के रूप में कार्यरत थे। उस भूमिका में, क्षत्रिय चंद्रमा और मंगल पर मानव मिशनों के लिए कार्यक्रम नियोजन और कार्यान्वयन के लिए ज़िम्मेदार थे। उन्होंने आर्टेमिस और मंगल की योजना, विकास और संचालन को ESDMD आवश्यकताओं के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रमों का निर्देशन और नेतृत्व किया, और जोखिम प्रबंधन के लिए एकमात्र केंद्र बिंदु के रूप में कार्य किया।

ईएसडीएमडी की भूमिका से पहले, क्षत्रिय ने कॉमन एक्सप्लोरेशन सिस्टम्स डेवलपमेंट डिवीजन के कार्यकारी उप-सह-प्रशासक के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने अंतरिक्ष प्रक्षेपण प्रणाली, ओरियन और एक्सप्लोरेशन ग्राउंड सिस्टम्स कार्यक्रमों के लिए नेतृत्व और एकीकरण का निर्देशन और प्रबंधन किया, साथ ही एजेंसी के चंद्रमा से मंगल तक के उद्देश्यों को जोड़ने वाले आर्टेमिस अभियान विकास प्रभाग की पहलों से भी जुड़े रहे।

2003 में अंतरिक्ष एजेंसी में अपने कार्यकाल की शुरुआत करते हुए, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, रोबोटिक्स इंजीनियर और अंतरिक्ष यान ऑपरेटर के रूप में काम किया है, जो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के रोबोटिक संयोजन पर केंद्रित है। 2014 से 2017 तक, उन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन उड़ान निदेशक के रूप में कार्य किया, जहाँ उन्होंने उड़ान के सभी चरणों के दौरान अंतरिक्ष स्टेशन के संचालन और निष्पादन में वैश्विक टीमों का नेतृत्व किया। 2017 से 2021 तक, वह आईएसएस वाहन कार्यालय के उप और फिर कार्यवाहक प्रबंधक बने, जहाँ वे इंजीनियरिंग, रसद और हार्डवेयर कार्यक्रम प्रबंधन को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे। 2021 में, उन्हें नासा मुख्यालय में ESDMD के सहायक उप-सहयोगी प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया, जहाँ वे उस टीम का एक अभिन्न अंग थे जिसने आर्टेमिस I मिशन के दौरान मनुष्यों को चंद्रमा पर ले जाने के लिए डिज़ाइन किए गए एक अंतरिक्ष यान को वापस लाया था।

अमित क्षत्रिय का भारत से है संबंध 

क्षत्रिय ने पासाडेना, कैलिफ़ोर्निया स्थित कैलिफ़ोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी से गणित में विज्ञान स्नातक और ऑस्टिन स्थित टेक्सास विश्वविद्यालय से गणित में कला स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। उनका जन्म ब्रुकफील्ड, विस्कॉन्सिन में हुआ था, लेकिन वे कैटी, टेक्सास को अपना गृहनगर मानते हैं। वे और उनकी पत्नी तीन बच्चों के गौरवान्वित माता-पिता हैं, और वे संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली पीढ़ी के भारतीय प्रवासियों के गौरवान्वित पुत्र भी हैं।

अंतरिक्ष स्टेशन के 50वें अभियान के लिए प्रमुख उड़ान निदेशक के रूप में कार्यों के लिए नासा उत्कृष्ट नेतृत्व पदक से सम्मानित, क्षत्रिय को सिल्वर स्नूपी भी मिला है, जो अंतरिक्ष यात्रियों को उड़ान सुरक्षा में योगदान देने वाले उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। यह पुरस्कार उन्होंने वाणिज्यिक कक्षीय परिवहन सेवा ड्रैगन प्रदर्शन मिशन में कक्षीय प्रयोगशाला के लिए प्रमुख रोबोटिक्स अधिकारी के रूप में अपने कार्यों के लिए दिया था।

