23 June 2022 Ka Panchang : पीले पुष्प चढ़ाकर गुरु देव की पूजा करनी चाहिए, होती है मनोकामना पूर्ण होती है

23 June 2022 Ka Panchang : आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की दशमी है। रेवती नक्षत्र है। आज लोग गुरुवार का व्रत रखकर भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं।भगवान विष्णु को उनकी प्रिय वस्तुएं चढ़ा कर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। गुरुवार का दिन भगवान विण्णु को समर्पित है। पीले पुष्प चढ़ाकर गुरु देव की पूजा करनी चाहिए। जीवन में गुरु की कृपा बहुत जरूरी है।

दिनांक

23 जून 2022

दिवस

गुरुवार

माह

आषाढ़,कृष्ण पक्ष

तिथि दशमी

सूर्योदय

05:23am

सूर्यास्त

07:21 pm

नक्षत्र

रेवती

सूर्य राशि

मिथुन

चन्द्र राशि

मीन

करण

वणिज

योग

अतिगण्ड

अभिजीत मुहूर्त – 11:55 AM – 12:50 PM

अमृत काल – 12:19 AM – 02:02 AM

ब्रह्म मुहूर्त – 03:52 AM – 04:40 AM