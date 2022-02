वीवो V23e के 8GB रैम और 128GB स्टोरेज मॉडल के लिए देने होंगे 28,990 रुपये

भारत में 21 फरवरी को वीवो V23e दोपहर 12 बजे तक लॉन्च किया जाएगा। वीवो V23e सबसे पहले नवंबर में थाईलैंड में लॉन्च किया जा चुका है और अब यह फोन भारतीय बाजार में अपनी जगह बनाने के लिए तैयार है। अगर आप इस फोन को खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है।

दरअसल, लॉन्च से पहले ही फोन की कीमत सामने आ चुकी है। Vivo V23e की माइक्रोसाइट पहले से ही कंपनी की ऑफिशियल साइट पर लाइव (The microsite is already live on the company’s official site) है, जिससे फोन के डिजाइन और स्पेसिफिकेशंस (Design and Specifications) का हिंट दे दिया है।

वीवो V23e 8GB रैम और 128GB स्टोरेज मॉडल के लिए 28,990 रुपये की एमआरपी के साथ आएगा। हालांकि, फोन को भारत में 25,990 रुपये में बेचा जाएगा।