  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. लखनऊ के पॉश इलाके डालीबाग में 9 लाख रुपये में 2BHK फ्लैट बनकर तैयार, गरीबों को बसाएगी योगी सरकार

लखनऊ के पॉश इलाके डालीबाग में 9 लाख रुपये में 2BHK फ्लैट बनकर तैयार, गरीबों को बसाएगी योगी सरकार

यूपी की राजधानी लखनऊ (Lucknow) के पॉश इलाके डालीबाग (Dalibagh) में मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari)के बंगले को तोड़वाकर लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ईडब्ल्यूएस के 2 बीएचके (2BHK) और वन बीएचके के मकान बनवा रही है। फिलहाल माफिया मुख्तार अंसारी (Mafia Mukhtar Ansari) की जमीन पर गरीबों का आशियाना बन चुका है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ (Lucknow) के पॉश इलाके डालीबाग (Dalibagh) में मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari)के बंगले को तोड़वाकर लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ईडब्ल्यूएस के 2 बीएचके (2BHK) और वन बीएचके के मकान बनवा रही है। फिलहाल माफिया मुख्तार अंसारी (Mafia Mukhtar Ansari) की जमीन पर गरीबों का आशियाना बन चुका है। 72 फ्लैट्स बनकर तैयार हो गए हैं। इसी महीने से रजिस्ट्रेशन और लॉटरी के जरिए फ्लैट्स का आवंटन किया जाएगा।

पढ़ें :- लग्जरी गाड़ियों का काफिला, अधिकारियों पर झाड़ता था रौब; जानिए बीटेक छात्र सौरभ त्रिपाठी कैसे बना फर्जी IAS

एक ब्लॉक में कुल 72 फ्लैट्स बनने हैं। जिसमें 56 फ्लैट बनकर तैयार हैं। इसके अलावा 16 फ्लैट्स और तैयार किए जाएंगे। ऐसे ही मुख्तार और अतीक की संपत्तियों को योगी सरकार (Yogi Government) हाईराइज बिल्डिंग बनाकर वहां भी कमर्शियल कार्य करने की कार्ययोजना बना रही है। जानकारी के मुताबिक गरीबों को 9 लाख रुपये में 2BHK फ्लैट मिलेगा। इस जमीन पर माफिया मुख्तार अंसारी (Mafia Mukhtar Ansari) का कब्जा था, जिसे योगी सरकार (Yogi Government) ने कराया था। सरकार ने माफिया की जमीन पर हाउसिंग प्रोजेक्ट बना दिया है, जो दूसरों की जमीन कब्जाता था, अब उसकी जमीन पर गरीबों के घर बसने वाले हैं।

बता दें कि डालीबाग में निष्क्रांत संपंत्ति पर कब्जा लेकर मुख्तार ने अपने परिजनों के नाम आलीशान कोठी बनवाई थी। 2020 में लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने इसे ध्वस्त कर जमीन राज्य सरकार को सौंप दी थी। इसी 2321 वर्गमीटर भूमि पर एलडीए ने जी प्लस तीन मंजिला आवास बनाए है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

अयोध्या पहुंचे भूटान के प्रधानमंत्री: रामलला के किए दर्शन-पूजन, राम जन्मभूमि परिसर में करीब दो घंटे बिताए

अयोध्या पहुंचे भूटान के प्रधानमंत्री: रामलला के किए दर्शन-पूजन, राम जन्मभूमि परिसर...

लखनऊ के पॉश इलाके डालीबाग में 9 लाख रुपये में 2BHK फ्लैट बनकर तैयार, गरीबों को बसाएगी योगी सरकार

लखनऊ के पॉश इलाके डालीबाग में 9 लाख रुपये में 2BHK फ्लैट...

काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों को मिला राज्यकर्मी का दर्जा, बढ़ेगा वेतन 3 गुना, नई सेवा नियमावली लागू

काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों को मिला राज्यकर्मी का दर्जा, बढ़ेगा वेतन...

बांसडीह से बीजेपी विधायक केतकी सिंह की मुश्किलें बढ़नी तय, सपा ने भेजा कानूनी नोटिस, लगाए ये गंभीर आरोप

बांसडीह से बीजेपी विधायक केतकी सिंह की मुश्किलें बढ़नी तय, सपा ने...

Deoria News : रील का नशा युवकों के लिए बना जानलेवा, बाइक पहले महिला से भिड़ी, फिर ट्रक से टकराई, तीन की मौत

Deoria News : रील का नशा युवकों के लिए बना जानलेवा, बाइक...

UP Weather Update: अगले पांच दिनों तक बारिश के आसार नहीं, जानिए मौसम को लेकर IMD ने क्या कहा

UP Weather Update: अगले पांच दिनों तक बारिश के आसार नहीं, जानिए...