लखनऊ के पॉश इलाके डालीबाग में 9 लाख रुपये में 2BHK फ्लैट बनकर तैयार, गरीबों को बसाएगी योगी सरकार

लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ (Lucknow) के पॉश इलाके डालीबाग (Dalibagh) में मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari)के बंगले को तोड़वाकर लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ईडब्ल्यूएस के 2 बीएचके (2BHK) और वन बीएचके के मकान बनवा रही है। फिलहाल माफिया मुख्तार अंसारी (Mafia Mukhtar Ansari) की जमीन पर गरीबों का आशियाना बन चुका है। 72 फ्लैट्स बनकर तैयार हो गए हैं। इसी महीने से रजिस्ट्रेशन और लॉटरी के जरिए फ्लैट्स का आवंटन किया जाएगा।

एक ब्लॉक में कुल 72 फ्लैट्स बनने हैं। जिसमें 56 फ्लैट बनकर तैयार हैं। इसके अलावा 16 फ्लैट्स और तैयार किए जाएंगे। ऐसे ही मुख्तार और अतीक की संपत्तियों को योगी सरकार (Yogi Government) हाईराइज बिल्डिंग बनाकर वहां भी कमर्शियल कार्य करने की कार्ययोजना बना रही है। जानकारी के मुताबिक गरीबों को 9 लाख रुपये में 2BHK फ्लैट मिलेगा। इस जमीन पर माफिया मुख्तार अंसारी (Mafia Mukhtar Ansari) का कब्जा था, जिसे योगी सरकार (Yogi Government) ने कराया था। सरकार ने माफिया की जमीन पर हाउसिंग प्रोजेक्ट बना दिया है, जो दूसरों की जमीन कब्जाता था, अब उसकी जमीन पर गरीबों के घर बसने वाले हैं।

बता दें कि डालीबाग में निष्क्रांत संपंत्ति पर कब्जा लेकर मुख्तार ने अपने परिजनों के नाम आलीशान कोठी बनवाई थी। 2020 में लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने इसे ध्वस्त कर जमीन राज्य सरकार को सौंप दी थी। इसी 2321 वर्गमीटर भूमि पर एलडीए ने जी प्लस तीन मंजिला आवास बनाए है।