Deepika and Ranveer 3rd Wedding Anniversary के 3 दिन बाद रणवीर ने शेयर की बेटर हाफ संग रोमांटिक तस्वीर

Deepika and Ranveer 3rd Wedding Anniversary: दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और रणवीर सिंह (Ranveer singh) की 14 नवंबर को तीसरी वेडिंग एनिवर्सरी (third wedding anniversary) थी। दीपिका और रणवीर (Deepika and Ranveer) अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए मिनी वेकेशन पर उत्तराखंड गए थे जहां की तस्वीरें अब दोनों ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है।

आपको बता दें, रणवीर ने दीपिका (Deepika and Ranveer) के साथ कई कैंडिड मोनोक्रोम तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें दोनों का रोमांटिक अंदाज़ देखने को मिल रहा है। एक तस्वीर में रणबीर दीपिका (Deepika and Ranveer) का प्यार से माथा चूमते दिख रहे हैं। दोनों कभी धूप का मजा लेते तो कभी व्यू निहारते भी दिख रहे हैं।

इस मिनी वेकेशन पर रणवीर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद दीपिका 16 नंवबर की रात मुंबई को वापस लौट आईं। उन्हें एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया जबकि रणवीर सिंह उनके साथ दिखाई नहीं दिए। दीपिका एयरपोर्ट पर ब्लू स्वेटशर्ट, मैचिंग जॉगर्स और वाइट स्नीकर्स पहनी दिखीं।