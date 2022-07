भारत में बंद किए जा रहें Alto के 3 वैरिएंट्स, जानिए कंपनी ने क्या लिया फैसला

Maruti Suzuki Alto New Varient To Launch Soon: मारुती सुजुकी कंपनी ने अपने Alto के 3 वैरिएंट्स को बंद करने का फैसला लिया गया है। Alto एक एंट्री लेवल हैचबैक है और 800cc क्षमता वाले इंजन के साथ आता है।

बताया जा रहा है कि Alto के इन वैरिएंट्स के प्रोडक्शन को बंद करने के बाद कंपनी इसके K10 मॉडल को भारत में पेश कर सकती है।

Maruti Suzuki जल्द अपने Alto हैचबैक के इन मॉडलों का बंद करने वाली है। इसमें Alto स्टैंडर्ड, Alto LXi और Alto LXi CNG वेरिएंट शामिल है. अब आपको मार्केट में सिर्फ Alto के स्टैंडर्ड (O), LXi (O), LXi (O) CNG, VXi और VXi+ ही देखने को मिलेंगे।

Maruti Suzuki Alto नई Varient को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने इसमें काफी शानदार फीचर्स दिए हैं। जो लोगों द्वारा काफी पसंद किया जाएगा।