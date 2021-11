योगी के कई चहेते ब्यूरोक्रेट समेत 31 IAS Officers साल 2022 में होंगे रिटायर

31 IAS officers including many favorite bureaucrats of Yogi government will retire in 2022 उत्तर प्रदेश के लिए आने वाला साल 2022 कई मायनों में खास होने जा रहा है। यह साल जहां यूपी की राजनीति (UP politics) के लिए अहम साबित होने वाला है। इस साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Elections 2022) जहां की राजनीति की नई दिशा को तय करने जा रहा है। तो वहीं इसी साल यूपी ब्यूरोक्रेसी (UP Bureaucracy) के लिए भारी साबित होने जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार 31 आईएएस अधिकारी (31 IAS Officers) 2022 में साल में रिटायर होने जा रहे हैं।