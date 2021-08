फिरोजाबाद में 40 बच्चों की मौत, सीएम योगी आज करेंगे अस्पताल का दौरा

फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के फिरोजाबाद (Firozabad) जिले में वायरल फीवर और डेंगू कहर बढ़ता जा रहा है। बीते 10 दिनों में इस जिले में 40 बच्चों की मौत (40 children died) हो गई है। इसको संज्ञान में लेते हुए सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) फिरोजाबाद के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वह मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों (बच्चों) के परिजनों से मुलाकात करेंगे और इसके बाद सीएम योगी (CM Yogi) यहां से मथुरा के लिए रवाना हो जाएंगे।

शासन के तरफ से जारी कार्यक्रम के मुताबिक, सीएम योगी दोपहर 12 बजे लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास 5-कालिदास मार्ग से रवाना होंगे। उसके बाद हेलीकॉप्टर से 1 बजकर 10 मिनट पर फिरोजाबाद (Firozabad) पहुंचेंगे। यहां से सीएम योगी मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। सीएम योगी मेडिकल कॉलेज में 15 मिनट तक स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण करेंगे।

फिरोजाबाद (Firozabad) में वायरल बुखार, डेंगू और मलेरिया की चपेट में ज्यादातर इलाका आ गया है। सैकड़ों की संख्या में बच्चे प्रभावित हैं। बच्चों का वार्ड फुल होने के बाद कोविड-19 के लिए बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में भी अब बुखार पीड़ित बच्चों को भर्ती कर दिया गया है। यहां बच्चों की मौतों का सिलसिला कम नहीं हो रहा है। रविवार को भी 6 नई मौतें सामने आई। शनिवार को भी 6 बच्चों की मौत हुई थी।

फिरोजाबाद के जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह (Firozabad District Magistrate Chandra Vijay Singh) ने कहा कि लोग यह अफवाह उड़ा रहे हैं कि बच्चों की मौतों की वजह कोरोना की तीसरी लहर है। उन्होंने कहा कि ये सरासर गलत है। कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave of Corona) नहीं है। बारिश के बाद जलभराव होने से डेंगू और तरह-तरह के मच्छर पनप गए हैं। यही वजह है कि अधिकांश बच्चे इसकी चपेट में हैं,लेकिन लोग इस अफवाह पर ध्यान नहीं दें कि ये कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave of Corona) है।