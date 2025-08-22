  1. हिन्दी समाचार
  3. 400 करोड़ कमाने के बावजूद Coolie इन फिल्मों से अब तक पीछे, क्या रजनीकांत रच पाएंगे इतिहास?

साउथ सुपरस्टार राजनीकांत की फिल्म ‘कुली’ रिलीज के पहले की खूब सुर्खियां बटोर ली थी। लेकिन रिलीज के बाद फिल्म ने  इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्डवाइड भी अपना परचम लहरा दिया है। रजनीकांत की फिल्म ने दुनियाभर में 400 करोड़ रुपये से ज्यादा कलेक्शन कर लिया है। इसी के साथ इस साल 2025 में रिलीज ही सभी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। हां ये अलग बात है कि कुली अभी तक दो फिल्मों के रिकॉर्ड को बीट नहीं कर पाई है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

कुली का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

रजनीकांत की फिल्म कुली ने वर्ल्डवाइड सात दिनों के अंदर 432 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। उम्मीद है कि जल्द ही ये फिल्म 450 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार करेगी। वहीं इंडियन कलेक्शन पर नजर डालें तो सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, कुली ने 229.75 करोड़ रुपये का टोटल कलेक्शन कर लिया है।

400 पार करके भी इन फिल्मों से पीछे

कुली ने वर्ल्डवाइड भले ही 432 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया हो लेकिन ये अभी भी दो फिल्मों से पीछे चल रही है। ये दोनों फिल्में छावा और सैयारा हैं। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, छावा ने दुनियाभर में  807.91 करोड़ रुपये का कारोबार किया है, जबकि सैयारा ने 548.16 करोड़ का कारोबार किया है।

क्या रजनीकांत रच पाएंगे इतिहास?

ओपनिंग डे पर 65 करोड़ कमाने वाली कुली ने गुरुवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 6.25 करोड़ कमाए हैं। पिछले कलेक्शन पर नजर डाले तो बुधवार को इसने 7.5 करोड़, मंगलवार को 9.5 करोड़ और सोमवार को 12 करोड़ रुपये कमाए थे। इस हिसाब से देखा जाए तो कुली के लिए 500 करोड़ तक का सफर पूरा करना एक सपने जैसा लग रहा है।

 

 

