5G in India : संसद में केंद्रीय मंत्री बोले-देश के 14 राज्यों के 50 शहरों में 5G सर्विस शुरू

5G in India : देश में करीब दो माह पहले 5G सर्विस (5G service) को लॉन्च हुई थी। अब देश के 14 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 50 शहरों में 5G सर्विस का संचालन शुरू हो चुका है। यह जानकारी संचार राज्य मंत्री देवुसिंह चौहान (Minister of State for Communications Devusinh Chauhan) ने संसद में एक लिखित उत्तर में दी है।