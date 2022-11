6, 6, 6, 6, 6, 6, 6: एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने ऋतुराज गायकवाड़, देखिए Video

नई दिल्ली। विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में (Vijay Hazare Trophy Quarter Finals) ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) ने शानदार पारी खेली। उन्होंने उत्तर प्रदेश के खिलाफ 159 गेंदों में नाबाद 220 रन बनाए। सबसे अहम इसमें एक ओवर में 7 छक्के लगाना था। इस ओवर में उन्होंने 43 रन बटोरे।

6⃣,6⃣,6⃣,6⃣,6⃣nb,6⃣,6⃣

Ruturaj Gaikwad smashes 4⃣3⃣ runs in one over! 🔥🔥

Follow the match ▶️ https://t.co/cIJsS7QVxK…#MAHvUP | #VijayHazareTrophy | #QF2 | @mastercardindia pic.twitter.com/j0CvsWZeES

