Live-Republic Day Parade 2022 : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राजपथ पहुंचे, 21 तोपों की सलामी के साथ परेड शुरू

नई दिल्ली। देश इस बार आजादी के 75 साल भी पूरे कर रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राजपथ पहुंच गए हैं। इसके बाद राष्ट्रगान और 21 तोपों की सलामी के साथ परेड शुरू हो गई। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर आयोजित परेड में देश के विभिन्न राज्यों की झांकियां निकल रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस के जश्न का नजारा दिख रहा है। क्योंकि इस बार गणतंत्र दिवस परेड में कुछ चीजें पहली बार दिखाई देंगी और कुछ परंपराओं में बदलाव दिखाई दे रहा है। इस खास मौके दिल्ली में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। देश इस बार आजादी के 75 साल भी पूरे कर रहा है। जिसे ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के रूप में मनाया जा रहा है। इसकी झलक भी जश्न में नजर आएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजपथ पहुंच कर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान उन्होंने राजनाथ सिंह से भी बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 73वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की है।

PM Shri @narendramodi pays homage to the martyrs at the National War Memorial on 73rd #RepublicDay. https://t.co/6Jc0PxlQVT

— BJP (@BJP4India) January 26, 2022