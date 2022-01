73rd Republic Day special: अमिताभ- कंगना समेत कई स्टार्स ने दी रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं

73rd Republic Day special: आज देश के73वें गणतंत्र दिवस (73rd Republic Day) के अवसर पर बॉलीवुड के तमाम (Bollywood Celebs) सेलेब्स लोगों को बधाई दे रहे हैं। कई सेलेब्स सोशल मीडिया पर देश की जनता को हार्दिक बधाई दे रहे हैं। आप सभी को बता दें कि इस लिस्ट में मेगास्टार अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) से लेकर बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत (Kangana Ranaut) तक शामिल है।

आपको बता दें, वहीं इसी लिस्ट में एक्टिंग के बेताज बादशाह मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) भी शामिल है जो फैंस को रिपब्लिक डे विशेज देते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं अमिताभ बच्चन ने देर रात दो पोस्ट किए जिसमें से एक पोस्ट में वह तिरंगे स्टाइल में दाढ़ी के साथ दिखाई दिए।

इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा- ‘गणतंत्र दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं’। इस तस्वीर को देखकर ढेरों लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया।

मनोज बाजपेयी

मनोज बाजपेयी ने भी ट्विटर पर एक पोस्ट कर देश की जनता को 73वें गणतंत्र दिवसकी हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने तिरंगा परोस्ट कर लिखा- हैप्पी रिपब्लिक डे।

Watch me in #Saregamapa promoting my upcoming short 'Verses of War'. This is going to be a special episode.

A poetic tribute to the #IndianArmy. Verses of War, Releasing this Republic Day exclusively on #FilmsByFnPmedia pic.twitter.com/gUAIJbdKwA

— Vivek Anand Oberoi (@vivekoberoi) January 20, 2022