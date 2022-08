75th Independence Day : राष्ट्रपति जो बाइडन ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की दी बधाई, कहा- मिलकर काम करना जारी रखेंगे

75th Independence Day : अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन (US President Joe Biden) ने 75वें स्वतंत्रता दिवस (75th Independence Day) की भारत को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय-अमेरिकी समुदाय ने अमेरिका को एक अधिक समावेशी और मजबूत राष्ट्र बनाया है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन (US President Joe Biden) ने कहा कि भारतीय-अमेरिकियों (Indian-Americans) सहित दुनिया भर के लोग, भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ (75th anniversary of India’s independence) मना रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका (United States of america) अपनी लोकतांत्रिक यात्रा को (Democratic Journey) सम्मान देने के लिए भारत के लोगों में शामिल हुआ है। साथ ही कहा कि अमेरिका भारत के लोगों के साथ महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के दिखाए मार्ग पर चल रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि इस साल भारत और अमेरिका भी राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ (75th anniversary) मना रहे हैं। भारत-अमेरिका को अपरिहार्य साझेदार बताते हुए जो बाइडन (Joe Biden) ने आगे कहा कि उनकी रणनीतिक साझेदारी कानून के शासन के प्रति साझा प्रतिबद्धता और मानव स्वतंत्रता और गरिमा को बढ़ावा देने पर आधारित है। उन्होंने कहा कि हमारी साझेदारी हमारे लोगों के बीच गहरे बंधन से और मजबूत हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका (United States of america) में जीवंत भारतीय-अमेरिकी समुदाय (Indian-American Community) ने हमें एक अधिक नवीन, समावेशी और मजबूत राष्ट्र बनाया है।

एंटनी ब्लिंकेन ने भारत के लोगों को दी शुभकामनाएं

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन (US Secretary of State Antony Blinken) ने भी 75वें स्वतंत्रता दिवस (75th Independence Day) पर भारत के लोगों को शुभकामनाएं दीं और 75 साल के राजनयिक संबंधों को ‘सार्थक’ बताया। साथ ही कहा कि हमारी रणनीतिक साझेदारी जलवायु से लेकर व्यापार तक जीवंत है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि, दो महान लोकतंत्रों के रूप में हमारी साझेदारी हमारे लोगों की सुरक्षा और समृद्धि और वैश्विक भलाई में योगदान देना जारी रखेगी।