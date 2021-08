Supreme court के 9 जज आज एक साथ लेंगे शपथ, N V Ramana दिलाएंगे शपथ

नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में आज 9 नए न्यायमूर्ति (9 new justices) एक साथ शपथ ग्रहण करेंगे। और साथ ही पद भार संभालेंगे। आपको बता दें ये पहली बार होने जा रहा है कि एक साथ 9 जज शपथ ग्रहण (9 judges sworn in) करेंगे। नए जजों के शपथ ग्रहण (oath taking) करने के साथ सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया (Chief Justice of India) सहित जजों की तादाद बढ़कर 33 हो जाएगी। देश के प्रधान न्यायाधीश (chief justice of the country) एन वी रमना (N V Ramana) उन्हें सुबह 10.30 बजे पद की शपथ दिलाएंगे।

दरअसल, आमतौर पर सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में नए जजों का शपथ ग्रहण समारोह (Oath taking ceremony) चीफ जस्टिस (chief Justice) के कोर्ट रूम में होता है। लेकिन इस बार कार्यक्रम शीर्ष अदालत के नए भवन में बने सभागार में होगा। पहली बार जजों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम (oath taking ceremony) का दूरदर्शन पर लाइव टेलीकास्ट (live telecast on doordarshan) भी किया जाएगा।

9 न्यायमूर्ति लेंगे शपथ

आज जो न्यायमूर्ति शपथ लेने वाले हैं उनमे, जस्टिस ए एस ओका (Justice A S Oka), जस्टिस विक्रम नाथ (Justice Vikram Nath), जस्टिस जे के माहेश्वरी (Justice JK Maheshwari), जस्टिस हिमा कोहली (Justice Hima Kohli), जस्टिस बी वी नागरत्ना (Justice BV Nagarathna), जस्टिस सी टी रविंद्रकुमार (Justice C T Ravindrakumar), जस्टिस एम एम सुंदरेश (Justice M M Sundaresh), जस्टिस बेला त्रिवेदी (Justice Bela Trivedi) और जस्टिस पी एस नरसिम्हा (Justice PS Narasimha) का नाम शामिल है।