जज को 74 साल के बुजुर्ग ने जान से मारने की धमकी देकर मांगी 5 अरब फिरौती की, अब  पुलिस ने प्रयागराज से दबोचा

प्रयागराज। यूपी के प्रयागराज जिले (Prayagraj District) से पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसने रीवा की जज को धमकी देकर 5 अरब रुपए (Rs 5 Billion) की फिरौती मांगी थी। आरोपी ने पुरानी रंजिश में विरोधी को फंसाने की साजिश रची थी।

रीवा जिले (Rewa District) के त्योंथर न्यायालय (Tyonthar Court) में पदस्थ न्यायाधीश मोहिनी भदौरिया (Incumbent Judge Mohini Bhadoria) को पिछले दिनों स्पीड पोस्ट से धमकी भरा पत्र मिला, जिसमें खुद को कुख्यात दस्यु सम्राट हनुमान (The Notorious Bandit King Hanuman) का गिरोह का सदस्य बताने वाले ने 5 अरब रुपए (Rs 5 Billion) की फिरौती मांगी थी। पत्र में 1 सितंबर को शाम 7:45 बजे यूपी के बडगड़ जंगल में रकम लेकर आने को कहा गया था। न्यायाधीश ने सोहागी थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 308(4) के तहत मामला दर्ज किया और धमकी भरा पत्र भेजने वाले की तलाश शुरू कर दी।

पुलिस अधीक्षक (SP) विवेक सिंह ने बताया कि दो दिन पहले मोहिनी भदौरिया (Mohini Bhadoria) को डाकघर के माध्यम से धमकी भरा पत्र मिला था। जांच में पता चला कि पत्र प्रयागराज के बारा थाना इलाके के लोहगारा निवासी संदीप सिंह के नाम से भेजा गया था। एमपी पुलिस की पूछताछ में संदीप ने बताया कि गांव के देवराज सिंह (74 साल) से उसका पुराना विवाद था और संभवतः उसी ने उसे फंसाने के लिए यह पत्र लिखा। पुलिस ने प्रयागराज डाकघर (Prayagraj Post Office) के सीसीटीवी फुटेज (CCTV Footage) की जांच की, जिसमें 28 अगस्त को देवराज सिंह को पत्र भेजते देखा गया। अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है।