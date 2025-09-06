लखीमपुर खीरी में ग्रामीणों को लेकर जा रही नाव शारदा नदी में पलटी, पिता-पुत्री पानी के तेज बहाव में बहे

लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी के कई क्षेत्र इन दिनों बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों की सरकार लगातार मदद कर रही है। इन सबके बीच नकहा क्षेत्र में 20 ग्रामीणों को लेकर जा रही नाव अधूरे पुल के पिलर से टकराकर शारदा नदी में पलट गई। इस दौरान नाव पर सवार पिता-पुत्री नदी में बह गए, जबकि अन्य लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। वहीं, कुछ लोग तैरकर बाहर आ गए।

उधर, घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और पिता-पुत्री की तलाश शुरू की। हालांकि, तेज बहाव के कारण अभी तक उनका पता नहीं चल सका है। एनडीआरएफ की टीम उनको खोजने की कोशिश कर रही है। ग्रामीणों का कहना है कि ये हादसा सुबह करीब आठ बजे हुआ है।

बताया जा रहा है कि ग्रामीण नाव से शारदा नदी के दूसरे छोर पर जा रहे थे। इसी दौरान नौव्वापुर घाट पर अधूरे पड़े पुल के पिलर से टकराकर नाव नदी में पलट गई। बहाव तेज होने की वजह से ग्रामीण बहने लगे। इस दौरान दूसरी छोर पर खड़े ग्रामीणों ने लोगों को सकुशल बाहर निकाला लेकिन पिता-पुत्री को नहीं बचा सके। कहा जा रहा है कि, पानी का तेज बहाव होने के कारण उन्हें नहीं बचाया जा सका।

मौके पर पहुंचे एसडीएम सदर अश्वनी कुमार सिंह ने बताया कि एनडीआरएफ की टीम लापता पिता-बेटी की तलाश कर रही है। उधर, हादसे के बाद लापता पिता-पुत्री के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।