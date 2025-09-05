MP News : मध्य प्रदेश में जन्मा ‘छोटा भीम’ सा बच्चा, वजन देख सबके उड़े होश , डॉक्टरों ने बताई इसकी वजह

मध्यप्रदेश में एक ऐसा शिशु जन्म लिया है जिसे देखने के लिए लोग लोगों की भीड़ लगती है।बच्चे की खासियत है कि उसका वजन आम बच्चों से कई गुना ज्यादा है। इस बच्चे के क्यूटनेस और वजह के कारण लोग प्यार से ‘छोटा भीम’ कहकर पुकारते हैं।ये बात जबलपुर के रानी दुर्गावती एल्गिन अस्पताल की है। यहाँ एक महिला ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका वजन देखकर हर कोई हैरान हो गया है। बच्चे का जन्म 5.2 किलो वजन के साथ हुआ है। जबकि, आमतौर पर नवजात शिशु का वजन ढाई से तीन किलो के बीच होता है। जिससे ये डिलवरी चर्चा में बनी हुई है।

बता दें कि रानी दुर्गावती एल्गिन अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भावना मिश्रा ने बताया- बच्चे का जन्म सिजेरियन ऑपरेशन के जरिए हुआ है. उन्होंने कहा कि सामान्य तौर पर बच्चे का वजन 3 किलो से ज्यादा होने पर डिलीवरी चुनौतीपूर्ण हो जाती है. लेकिन 5 किलो से ऊपर वजन होना बहुत ही दुर्लभ स्थिति है। ये स्थिति हाजरों डिलवरी में से एक दो ही देखने में मिलते हैं।

भावना मिश्रा का कहना है कि गर्भावस्था के दौरान मां की अच्छी डाइट और पर्याप्त पोषण लेने की वजह से बच्चे का वजन ज्यादा हो सकता है. कई बार मधुमेह या अन्य स्वास्थ्य कारणों से भी ऐसा संभव होता है, लेकिन शुभांगी चौकसे की मेडिकल रिपोर्ट्स सामान्य पाई गईं. माना जा रहा है कि उनकी संतुलित डाइट और बेहतर स्वास्थ्य इस असामान्य रूप से ज्यादा वजन की मुख्य वजह रही होगी.