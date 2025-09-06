  1. हिन्दी समाचार
  3. Viral Video: शताब्दी एक्सप्रेस में हैंडसम TTE के लुक्स देख घायल हो गई लड़की, यूजर्स बोले— ‘सरकारी नौकरी है ज्यादा …..

सोशल मीडिया एक ऐसा प्लैटफ़ार्म है जहां पर आय दिन कुछ न कुछ नया देखें को मिलता है। वैसे ट्रेन या  फ्लाइट में यात्रा के दौरान कई लोग वीडियों  पोस्ट करते हैं कुछ लोग शौक में तो वहीं कुछ  फ्री टाइम स्पेंड करने के लिए । फ्लाइट में एयर होस्टेस की तारीफों के वीडियोज सोशल मीडिया पर खूब देखे और पसंद किए जाते हैं मगर क्या कभी ट्रेन का ऐसा कोई वीडियो देखा है। अगर नहीं तो आज आपको एक वायरल वीडियो के बारे में बताएँगे।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

सोशल मीडिया एक ऐसा प्लैटफ़ार्म है जहां पर आय दिन कुछ न कुछ नया देखें को मिलता है। वैसे ट्रेन या  फ्लाइट में यात्रा के दौरान कई लोग वीडियों  पोस्ट करते हैं कुछ लोग शौक में तो वहीं कुछ  फ्री टाइम स्पेंड करने के लिए । फ्लाइट में एयर होस्टेस की तारीफों के वीडियोज सोशल मीडिया पर खूब देखे और पसंद किए जाते हैं मगर क्या कभी ट्रेन का ऐसा कोई वीडियो देखा है। अगर नहीं तो आज आपको एक वायरल वीडियो के बारे में बताएँगे  । एक ट्रेन का वीडियो वायरल हो रहा है  जिसमें एक महिला पैसेंजर हैंडसम TTE के किलर लुक्स देख उसके प्यार में पड़ गई। इस वीडियो को इंस्टाग्राम यूजर्स ने काफी पसंद किया है। यूजर्स ने इस पर लड़की को मज़ाक में नसीहत देते हुए कहा है कि, ‘वो सरकारी नौकर है ज्यादा उसके सपने ना देखो

इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा वीडियो

वीडियो को इंस्टाग्राम पर foodwithepshi नामक अकाउंट से शेयर किया गया है। वीडियो के कैप्शन में लिखा है ​कि, ‘हाय! ऐसा TC हो तो मैं रोज ट्रेन से ट्रैवेल करूंगी।’ इस वीडियो की सीटें देखकर लोगों ने अंदाजा लगाया है कि, ये ट्रेन शताब्दी है और इसी में ये TTE मौजूद है। वायरल वीडियो को जब आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि, इसमें TTE आगे आते ही पैसेंजर्स की डिटेल चेक कर रहा है और इस दौरान लड़की चुपके से उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। वीडियो में दिखाया गया लॉन्ग हेयर वाला TTE ग्रे कलर के यूनिफॉर्म में है जिसमें उसकी जॉ—लाइन और बियर्ड विशेष रूप से हाइलाइट हो रही है। टिकट देखने में मगन TTE को देखने के बाद यूजर कमेंटबॉक्स में हर कोई उसकी तारीफ करता नजर आ रहा है।

तारीफ के साथ मजेदार कमेंट्स भी आए सामने  

इस वीडियो को खबर लिखे जाने तक तकरीबन 98 हजार लोगों ने पसंद किया है और 3,178 लोगों ने कमेंट किया है। वीडियो देखने के बाद कई यूजर्स ने तो शताब्दी एक्सप्रेस के TTE की तारीफ की मगर कई लोगों ने लड़की के ही मजे ले लिए। जैसे— एक यूजर ने लिखा कि, ‘बहन सरकारी नौकर है वो तुम उसके ज्यादा सपने न देखो उसे बीवी तुमसे सुंदर मिलेगी।’ दूसरे यूजर ने लिखा कि, ‘यही काम कोई लड़का कर देता तब देखो कैसा बवंडर आता सोशल मीडिया पर…. लड़कों की कोई प्राइवेसी नहीं।’ इन सबके अतिरिक्त एक यूजर ने लिखा कि, ‘टिकट फेंक दो अपनी खिड़की से फिर ये तुमको ले आएगा।’ दूसरे ने लिखा कि, ‘सरकारी नौकरी वाले को कभी नज़रअंदाज नहीं करते।

 

