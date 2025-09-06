  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. नौतनवां में ईद-ए-मिलादुन्नबी पर निकला भव्य जुलूस, नगर पालिका अध्यक्ष ने किया स्वागत

नौतनवां में ईद-ए-मिलादुन्नबी पर निकला भव्य जुलूस, नगर पालिका अध्यक्ष ने किया स्वागत

नौतनवां में ईद-ए-मिलादुन्नबी पर निकला भव्य जुलूस, नगर पालिका अध्यक्ष ने किया स्वागत

By विजय चौरसिया 
Updated Date

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: शुक्रवार को ईद-ए-मिलादुन्नबी के पावन अवसर पर नगर में बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ भव्य जुलूस निकाला गया। जुलूस में शामिल लोगों का नगर पालिका अध्यक्ष बृजेश मणि त्रिपाठी ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान जय हिन्द चौराहे पर स्टाल लगाकर आमजन को फल वितरित किए गए।

पढ़ें :- नगर पालिका अध्यक्ष ने किया बास्केटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन

कार्यक्रम में नगर के अनेक गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। जिनमें सभासद धर्मात्मा जायसवाल, अनिल जायसवाल, अजय दूबे, प्रमोद गौतम, राकेश जायसवाल, सुग्रीम प्रसाद, दुर्गेश कुमार, अशोक रौनियार, विशाल जायसवाल, संजय मौर्या, राजकुमार गौड़, प्रमोद पाठक सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाल किया विरोध प्रदर्शन

एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाल किया विरोध प्रदर्शन

नौतनवां में ईद-ए-मिलादुन्नबी पर निकला भव्य जुलूस, नगर पालिका अध्यक्ष ने किया स्वागत

नौतनवां में ईद-ए-मिलादुन्नबी पर निकला भव्य जुलूस, नगर पालिका अध्यक्ष ने किया...

सोनौली में धूमधाम से निकला जुलूस-ए-मुहम्मदी, गूंज उठा पैगाम-ए-इंसानियत

सोनौली में धूमधाम से निकला जुलूस-ए-मुहम्मदी, गूंज उठा पैगाम-ए-इंसानियत

Nitish Katara Murder Case : नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी विकास यादव ने पैरोल पर जेल से बाहर आकर शादी रचाई, तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल

Nitish Katara Murder Case : नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी विकास यादव...

शिक्षक दिवस पर CM ने अध्यापकों को दिया बड़ा तोहफा, अब मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइयों को भी जोड़ा जाएगा

शिक्षक दिवस पर CM ने अध्यापकों को दिया बड़ा तोहफा, अब मिलेगी...

पति नहीं लाया समोसा तो पत्नी ने मायके वालों को बुलाकर पति को पिटवाया- देखे वीडियो

पति नहीं लाया समोसा तो पत्नी ने मायके वालों को बुलाकर पति...