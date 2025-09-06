नौतनवां में ईद-ए-मिलादुन्नबी पर निकला भव्य जुलूस, नगर पालिका अध्यक्ष ने किया स्वागत
पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: शुक्रवार को ईद-ए-मिलादुन्नबी के पावन अवसर पर नगर में बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ भव्य जुलूस निकाला गया। जुलूस में शामिल लोगों का नगर पालिका अध्यक्ष बृजेश मणि त्रिपाठी ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान जय हिन्द चौराहे पर स्टाल लगाकर आमजन को फल वितरित किए गए।
कार्यक्रम में नगर के अनेक गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। जिनमें सभासद धर्मात्मा जायसवाल, अनिल जायसवाल, अजय दूबे, प्रमोद गौतम, राकेश जायसवाल, सुग्रीम प्रसाद, दुर्गेश कुमार, अशोक रौनियार, विशाल जायसवाल, संजय मौर्या, राजकुमार गौड़, प्रमोद पाठक सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे।