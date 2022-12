अफगानिस्तान में 26/11 जैसा दिल दहला देना वाला आतंकी हमला, वीडियो में होटल की खिड़की कूदते दिखे लोग

अफगानिस्तान। अफगानिस्तान (Afghanistan) के काबुल के शहर-ए-नवा (Shahr-e-Nawa of Kabul) में एक चाइनीज होटल (Chinese Hotel) में सोमवार को तेज धमाका हुआ। इसके बाद होटल में गोलीबारी करते हुए कुछ हमलावर दाखिल हुए हैं। होटल से गोलीबारी की आवाजें सुनाई दे रहीं हैं। सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल वीड़ियो में लोग अपनी जान बचाते होटल की खिड़कियों से कूदकर जान बचाते निकलते दिखाई पड़े। आशंका है कि अंदर हमलावरों ने लोगों को बंधक बना रहा है। हमलावरों ने होटल स्टार-ए-नौ (Hotel Star-A-Nau) को बनाया निशाना है।

इस होटल को चाइनीज होटल (Chinese Hotel) इसलिए कहा जाता हैं चूंकि यहां बड़ी संख्या में चीनी नागरिक (Chinese Citizens) रुकते हैं। हादसे के समय भी अंदर चीनी नागरिक (Chinese Citizens) होने की आशंका है। घटना ने एक बार फिर 26 नवंबर 2008 मुंबई के ताज होटल (26 November 2008 Taj Hotel in Mumbai) पर हुए हमले की याद दिला दी।

#Update on Kabul Attack : Chinese Hotel is burning after attack of 6 heavily armed Taliban fighters in Kabul. Situation is uncontrollable. Intense firing can be heard since last 1 hour. pic.twitter.com/sGnfpIjcyz

— Baba Banaras™ (@RealBababanaras) December 12, 2022