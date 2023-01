Rakhi Sawant पर टूटा दुखों का पहाड़, मां के निधन पर फूट- फूट कर रोती दिखी एक्ट्रेस

Jaya Bheda Passed Away: मनोरंजन जगत की फेमस एक्ट्रेस राखी सावंत (Rakhi Sawant) की मां जया भेड़ा का निधन (Jaya Bheda passed away) हो गया है। राखी की मां लंबे वक़्त से बीमार थीं। उनका हॉस्पिटल में उपचार चल रहा था। ब्रेन ट्यूमर एवं कैंसर (Brain Tumor and Cancer) जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ते हुए राखी की मां जिंदगी की जंग हार गईं तथा उन्होंने हमेशा के लिए इस दुनिया से रुख्सत हो गईं।

आपको बता दें, 28 जनवरी की रात राखी सावंत (Rakhi Sawant) की मां जया ने हॉस्पिटल में आखिरी सांस लेते हुए इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। मां की मौत से राखी सावंत को गहरा सदमा लगा है। वो बुरी तरह टूट गई हैं। राखी का रो-रोकर बुरा हाल है।

राखी सावंत ने हॉस्पिटल से अपनी मां के अंतिम पलों का वीडियो साझा किया है। वीडियो में राखी की मां अस्पताल के बेड पर लेटे हुए मुश्किल से सांस लेते हुए दिखाई दे रही हैं। राखी अपनी मां के पास जमीन पर बैठे सिसक-सिसककर रो रही हैं।

रोते हुए राखी ईश्वर से अपनी मां के लिए प्रार्थना कर रही हैं। मगर होनी को कौन रोक सकता है। राखी की तमाम दुआओं के बाद भी उनके सिर से मां का साया हमेशा के लिए छिन गया। आज मेरी मां का हाथ सिर से उठ गया तथा मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। आई लव यू मां। आप के बिना कुछ नहीं रहा।

अब कौन मेरी पुकार सुनेगा और कौन मुझे गले लगाएगा मां। अब मैं क्या करूं मां। कहां जाऊं। सोशल मीडिया पर राखी सावंत का एक वीडियो वायरल हो रहा है। राखी वीडियो में अपनी मां के शव को अस्पताल से घर लेकर जाते नजर आ रही हैं। राखी फूट-फूटकर रो रही हैं।