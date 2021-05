सोशल डिस्टेंसिंग की मिशाल बना शख्स, गले में पहन लो बांस की सीढ़ी... आनंद महिंद्रा बोले....

नई दिल्ली: इस समय पूरे देश में कोरोना महामारी ने विकराल रूप ले रखा है। इसका आतंक देश के हर हिस्से में छाया हुआ है। समाज का हर एक तबका इसकी चपेट में आ रहा है। रोजाना देश में तीन लाख से भी ज्यादा मामले सामने आ रहें हैं। विशेषज्ञों की मानें तो आने वाले 2 सप्ताह काफी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। ऐसे कठिन समय में भी लोग हंसने-हंसाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहें हैं। इस कड़ी में दो लोगों की तस्वीर काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वह गर्दन के बीच सीढ़ी फंसाकर उसे कहीं ले जाते हुए दिख रहे हैं। इस तस्वीर को बिजनेस टाइकून आनंद महिंद्रा ने शेयर किया है।

सोशल डिस्टेंसिंग की यह विधि देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि दो व्यक्ति बाइक चलाते हुए कहीं जा रहें हैं। इस दौरान दोनों गाड़ी सवार अपनी गर्दन के बीच एक सीढ़ी को फंसा कर उसे ले जा रहें हैं। इसी बीच किसी ने इनकी इस तस्वीर को खींच लिया और अब ये सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है।

Brought a smile to my face even in these trying times…Some social distancing techniques may be more hazardous than protective… pic.twitter.com/tDgNXcUBKR

— anand mahindra (@anandmahindra) April 30, 2021