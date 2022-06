हैदराबाद के चारमीनार पर एक शख्स ने करीबन ₹50000 के नोट हवा में उछाला

Viral Video: अक्सर लोग शादी समारोह के दौरान पैसे उड़ाते हैं वह भी ₹10 ₹20 की नोट लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है| जिसमें देखा जा सकता है कि हैदराबाद के चारमीनार पर एक शख्स ने करीबन ₹50000 पांच 500 के नोट हवा में उछाल दिया| जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है|

वीडियो में दिखाया गया है कि एक बारात के दौरान शख्स 500 रुपये के नोटों को रात के अंधेरे में हवा में फेंकता है| इस दौरान मौजूद कुछ लोगों ने इस अजीबोगरीब घटना को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया|

Following a video of a man throwing currency notes in the air at Gulzar Houz in the dead of night, apparently during a ‘baraat’ in the Old City, the police have started an investigation.#Hyderabad pic.twitter.com/45GsnajJmV

— The Siasat Daily (@TheSiasatDaily) June 11, 2022