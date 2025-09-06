  1. हिन्दी समाचार
सीने में धंसे चाकू के साथ थाने पहुंचा छात्र, पुलिस ने तीन नाबालिगों को पकड़ा

Delhi Crime: दिल्ली के पहाड़गंज इलाके से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां पर एक 15 वर्षीय छात्र पर उसके स्कूल के बाहर कुछ लड़कों ने चाकू से हमला कर दिया। जिसके बाद सीने में धंसे चाकू के साथ थाने पहुंचा था। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा है, जिनकी उम्र 15-16 साल के बीच है। फिलहाल, उनसे पूछताछ की जा रही है।

By Abhimanyu 
Updated Date

जानकारी के मुताबिक, यह घटना 4 सितंबर की है, जब एक घायल छात्र सीने में फंसे चाकू के साथ पहाड़गंज थाने पहुंचा था। उसे इस हालत में देखकर हर कोई हैरान रह गया। पुलिस ने शनिवार को एक आधिकारिक बयान में बताया कि घायल छात्र को तुरंत पास के कलावती सरन अस्पताल ले जाया गया था। इसके बाद उसे आरएमएल अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने छात्र के सीने में फंसा चाकू को सफलतापूर्वक निकाल दिया।

पुलिस को मामले की शुरुआती जांच में पता चला है कि करीब 10-15 दिन पहले, आरोपियों में से किसी एक को कुछ लड़कों ने पीटा था। उसे शक था कि पीड़ित छात्र ने ही उन लड़कों को मारपीट के लिए उकसाया था। पिटाई का बदला लेने के लिए आरोपी ने अपने दो साथियों ने पीड़ित छात्र से उसके स्कूल के गेट के पास मारपीट की और इस दौरान उस पर चाकू से हमला किया गया।

डीसीपी (सेंट्रल) निधिन वलसन ने बताया कि आरोपी नाबालिगों में से एक ने पीड़ित छात्र पर चाकू से हमला किया, जबकि बाकी दो आरोपियों ने पीड़ित को पकड़ रखा था। इससे पहले आरोपियों में से एक ने छात्र को को बीयर की टूटी हुई बोतल दिखाकर धमकाया भी था। इस मामले में पहाड़गंज थाने में बीएनएस और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर दर्ज होने के कुछ ही घंटों के भीतर तीनों आरोपी लड़कों को आराम बाग इलाके से हिरासत में लिया गया। पुलिस ने चाकू और टूटी हुई बीयर की बोतल भी मौके से जब्त कर ली है।

