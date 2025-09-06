  1. हिन्दी समाचार
  3. गुजरात के पावागढ़ मंदिर में रोपवे की तार टूटने से हुआ दर्दनाक हादसा, छह लोगों की मौत

गुजरात के पावागढ़ मंदिर में रोपवे की तार टूटने से हुआ दर्दनाक हादसा, छह लोगों की मौत

गुजरात के पंचमहल में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। पावगढ़ शक्ति पीठ में ये हादसा हुआ, जहां मालवाहक रोपवे की तार अचानक टूटन से छह लोगों की जान चली गयी। मृतकों में दो लिफ्टमैन, दो मजदूर और दो अन्य शामिल हैं। यह हादसा दोपहर करीब 3:30 बजे हुआ। घटना की पुष्टि पंचमहल कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक हरेश दुधात ने की है। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

By शिव मौर्या 
Updated Date

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हादसे की सूचना पर पुलिस और दमकल की टीमें बचाव एवं राहत कार्यों के लिए मौके पर मौजूद हैं। राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। प्रशासन की टीमें मौके पर डटी हुई हैं। शुरुआती जांच में हादसे की वजह तार टूटना बताई जा रही है। फिलहाल तकनीकी कारणों की गहराई से जांच की जा रही है।

हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि खराब मौसम के कारण सुबह से ही आम जनता के लिए रोपवे को बंद कर दिया गया था। पावागढ़ पहाड़ी चंपानेर से तीन चरणों में निकलती है। इसका पठार 1471 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पहाड़ी की चोटी पर देवी काली को समर्पित एक विशाल मंदिर है। यहां हर साल लगभग 25 लाख पर्यटक आते हैं।

 

