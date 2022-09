Aaj ka Panchag: आश्विन कृष्ण पक्ष षष्ठी, जाने अशुभ समय शुभ मुहूर्त और राहुकाल के बारे में…

आश्विन कृष्ण पक्ष षष्ठी, राक्षस संवत्सर विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944 (शुभकृत् संवत्सर), भाद्रपद. षष्ठी तिथि 12:19 PM तक उपरांत सप्तमी . नक्षत्र कृत्तिका 09:55 AM तक उपरांत रोहिणी. वज्र योग 05:50 AM तक, उसके बाद सिद्धि योग. करण वणिज 12:19 PM तक, बाद विष्टि 01:13 AM तक, बाद बव. सितम्बर 16 शुक्रवार को राहु 10:50 AM से 12:21 PM तक है. चन्द्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगा.