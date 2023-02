Aaj ka Panchang February 18: जानिए महाशिवरात्रि के दिन का पंचांग, इनके लिए दिन रहेगा शुभ

Aaj ka Panchang February 18: हिंदू पंचांग को वैदिक पंचांग के नाम से जाना जाता है। पंचांग के माध्यम से समय एवं काल की सटीक गणना की जाती है। इसमें समय के हिन्दू ईकाइयों वार, तिथि, नक्षत्र, करण, योग आदि का उपयोग होता है। पंचांग (Panchang) में तिथि, शुभ, अशुभ, दिशा शूला, चंद्रबल और ताराबल आदि की गणना की जाती है। आइये जानते हैं आज 18 फरवरी 2023 दिन शनिवार का पंचांग (Saturday Panchang) क्या कहता है।

आज का पंचांग

विक्रम संवत – 2079, राक्षस

शक सम्वत – 1944, शुभकृत्

पूर्णिमांत – फाल्गुन

अमांत – माघ

तिथि

कृष्ण पक्ष त्रयोदशी – Feb 17 11:36 PM – Feb 18 08:02 PM

कृष्ण पक्ष चतुर्दशी – Feb 18 08:02 PM – Feb 19 04:18 PM

नक्षत्र

उत्तराषाढ़ा – Feb 17 08:28 PM – Feb 18 05:42 PM

श्रवण – Feb 18 05:42 PM – Feb 19 02:44 PM

करण

गर – Feb 17 11:36 PM – Feb 18 09:51 AM

वणिज – Feb 18 09:51 AM – Feb 18 08:02 PM

विष्टि – Feb 18 08:02 PM – Feb 19 06:11 AM

शकुनि – Feb 19 06:11 AM – Feb 19 04:18 PM

योग

व्यातीपात – Feb 17 11:44 PM – Feb 18 07:36 PM

वरीयान – Feb 18 07:36 PM – Feb 19 03:19 PM

त्यौहार और व्रत

महाशिवरात्रि

मास शिवरात्रि

प्रदोष व्रत

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 7:01 AM

सूर्यास्त – 6:20 PM

चन्द्रोदय – Feb 18 5:22 AM

चन्द्रास्त – Feb 18 4:16 PM

अशुभ काल

राहू – 9:51 AM – 11:16 AM

यम गण्ड – 2:05 PM – 3:30 PM

कुलिक – 7:01 AM – 8:26 AM

दुर्मुहूर्त – 08:31 AM – 09:17 AM

वर्ज्यम् – 09:12 PM – 10:36 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 12:18 PM – 01:03 PM

अमृत काल – 12:02 PM – 01:27 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 05:25 AM – 06:13 AM