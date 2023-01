Aaj ka Panchang: माघ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा, जाने शुभ-अशुभ समय मुहूर्त और राहुकाल...

Aaj ka Panchang: माघ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा, राक्षस संवत्सर विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944 (शुभकृत् संवत्सर), पौष. प्रतिपदा तिथि 07:07 AM तक उपरांत द्वितीया. नक्षत्र पुनर्वसु 03:08 AM तक उपरांत पुष्य, इन्द्र योग 08:54 AM तक, उसके बाद वैधृति योग . करण बालव 05:52 PM तक, बाद कौलव 07:07 AM तक, बाद तैतिल .

जनवरी 07 शनिवार को राहु 09:53 AM से 11:13 AM तक है .08:24 PM तक चन्द्रमा मिथुन उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगा.

आज का पंचांग

विक्रम संवत – 2079, राक्षस

शक सम्वत – 1944, शुभकृत्

पूर्णिमांत – माघ

अमांत – पौष

तिथि

कृष्ण पक्ष प्रतिपदा – Jan 07 04:37 AM – Jan 08 07:07 AM

कृष्ण पक्ष द्वितीया – Jan 08 07:07 AM – Jan 09 09:39 AM

नक्षत्र

पुनर्वसु – Jan 07 12:14 AM – Jan 08 03:08 AM

पुष्य – Jan 08 03:08 AM – Jan 09 06:05 AM

करण

बालव – Jan 07 04:37 AM – Jan 07 05:52 PM

कौलव – Jan 07 05:52 PM – Jan 08 07:07 AM

तैतिल – Jan 08 07:07 AM – Jan 08 08:23 PM

योग

इन्द्र – Jan 06 08:10 AM – Jan 07 08:54 AM

वैधृति – Jan 07 08:54 AM – Jan 08 09:42 AM

वार

शनिवार

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 7:13 AM

सूर्यास्त – 5:52 PM

चन्द्रोदय – Jan 07 6:14 PM

चन्द्रास्त – Jan 08 8:16 AM

अशुभ काल

राहू – 9:53 AM – 11:13 AM

यम गण्ड – 1:52 PM – 3:12 PM

कुलिक – 7:13 AM – 8:33 AM

दुर्मुहूर्त – 08:38 AM – 09:21 AM

वर्ज्यम् – 12:07 PM – 01:55 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 12:11 PM – 12:54 PM

अमृत काल – 12:26 AM – 02:14 AM

ब्रह्म मुहूर्त – 05:37 AM – 06:25 AM

आनन्दादि योग

छत्र Upto – 03:08 AM

मित्र

सूर्या राशि

सूर्य धनु राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा जनवरी 07, 08:24 PM तक मिथुन राशि उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगा

चन्द्र मास